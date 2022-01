L'elezione del Presidente della Repubblica spiegata agli studenti dell'Alberghiero di Ladispoli - Terzo Binario News

L’insegnamento dell’Educazione civica, presente da sempre nei curricula degli studenti sotto forme diverse, è però entrato ufficialmente e formalmente nelle scuole con la Legge n. 92 del 20 agosto 2019. Disciplina indispensabile per una formazione integrale dello studente, si avvale di stimoli e spunti molteplici spesso legati ad iniziative poste in essere da Enti istituzionali o associazioni della società civile.

E giovedì 20 gennaio gli studenti della III T dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli hanno partecipato all’incontro dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica, promosso dalla storica testata fondata a Catania nel 1949 poi divenuta un seguitissimo sito web, punto di riferimento di gran parte dei docenti italiani: La tecnica della scuola.

“Cercheremo di far capire, comprendere la portata dell’evento, come si arriva a questa elezione, chi può essere eletto. – ha spiegato il direttore Alessandro Giuliani – Tutto quello che si dà per scontato ma poi in realtà non lo è, perché sappiamo bene che l’elezione del Presidente è un evento che periodicamente si realizza ma la portata temporale non è poi così ravvicinata”. “Quello che è uscito fuori da questa iniziativa è tanto interesse da parte delle scuole – ha aggiunto il direttore della “Tecnica della scuola” – anche perché rientra nelle 33 ore di EducazioneCivica obbligatorie che ogni studente deve svolgere durante l’anno”.

Un evento on-line, che all’Istituto Alberghiero è stato organizzato dalla Prof.ssa Rosa Torino e dal Prof. Angelo Morello, durante il quale sono state spiegate agli allievi tutte le modalità e le procedure per l’elezione del Capo dello Stato. Un’iniziativa che ha già riscosso un pieno successo con le Scuole primarie e medie e che ha avuto un secondo appuntamento il 20 gennaio, proprio con gli studenti degli Istituti superiori.