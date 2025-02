“Leggi con Tarita”: da Mondadori Bookstore a Cerveteri nascono i gruppi di lettura • Terzo Binario News

Il primo appuntamento è per giovedì 27 febbraio alle ore 17:00

Qualche settimana fa la grande festa per la riapertura al pubblico e subito lo staff di Mondadori Bookstore Cerveteri è pronto ad accogliere clienti ed appassionati di lettura con tantissime nuove iniziative. La prima è in programma proprio tra pochi giorni, giovedì 27 febbraio alle ore 17:00 quando si terrà il primo appuntamento del Gruppo di Lettura di Mondadori.

“Leggi con Tarita”, questo il nome dell’iniziativa: sarà proprio una dei due titolari, Tarita Vecchiotti per l’appunto, ad accogliervi nel fantastico mondo dei libri e di Mondadori. Un’occasione per leggere insieme, per conoscere insieme nuove uscite e pubblicazioni letterarie, per conoscere un mondo che solamente leggendo possiamo scoprire. Per informazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero 0687081325 oppure inviare una e-mail a mondadoribookstorecerveteri@gmail.com

Ma le iniziative non finiscono qui: venerdì 7 marzo alle ore 17:00 spazio agli autori e alle presentazioni letterarie. Protagonista, sarà Miriam Palombi, pronta a coinvolgere il pubblico nel suo nuovo romanzo, edito da DZ Edizioni, “L’Ultima Reliquia” e già disponibile in vetrina da Mondadori. Mondadori Bookstore Cerveteri, con Andrea Oliva (da tutti conosciuto come “Boccia”) e Tarita Vecchiotti, preparati e cordiali padroni di casa, vi aspetta nel fantastico mondo dei libri!