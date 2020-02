Lega Santa Marinella sulla scuola: "Alle Vignacce di lavori nemmeno l'ombra" - Terzo Binario News

Tra dirette facebook, comunicati ed articoli di giornale, ogni settimana ci vengono presentati progetti ed iniziative per la Perla.

Tra un farò, un faremo, un inizierà ed un inizieremo la città è ferma. Campo sportivo, piscina comunale, passeggiata, scuole e cimitero sono i temi ricorrenti di un concorso a chi la dice più grossa, visto che, di concreto, è stato fatto nulla o poco più. Si vantano di tappare buche e potare piante mentre la città ancora aspetta che inizino davvero i lavori alla scuola Vignacce annunciati in pompa magna con tanto di foto inaugurale ma, di operai al lavoro, ancora, nemmeno l’ombra. Decisamente meglio il taglio del nastro delle aiuole. Nonostante ciò non passa giorno in cui non si annunci l’avvio imminente di qualche progetto. Alla luce di questo ci chiediamo cosa si nasconda dietro questa sovraesposizione mediatica, forse un tentativo di celare malumori ed attriti? Siamo sicuri che l’ultimo assessore nominato, che di fatto modifica gli equilibri di maggioranza, spostando l’ago della bilancia verso una componente già nota e definita, non abbia causato più di un mal di pancia tra i consiglieri?

Nel frattempo, tra una grande opera e l’altra ci permettiamo di consigliare alla maggioranza più attenzione nei confronti della Casetta Rosa, sede che meriterebbe più rispetto da parte delle istituzioni. Le bandiere sono diventate pezze per vetri, il Tricolore è ridotto ad un misero fazzoletto; noi della Lega ne abbiamo ed anche ben riposti con cura, se non hanno tempo o voglia per sostituirlo ce lo facciano sapere, provvederemo a fargliene avere uno che possa sventolare in tutta la sua grandezza.

Lega Santa Marinella Santa Severa