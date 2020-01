Lega Santa Marinella sul Fondo di Solidarietà: "Tidei mette le mani avanti per non cadere" - Terzo Binario News

” Il sindaco Tidei in un articolo mezzo stampa ha aspramente criticato e contestato il Fondo di Solidarietà comunale additandolo come grande responsabile del default del comune di Santa Marinella.

Premesso che il dissesto è stato il primo provvedimento della maggioranza appena insediata e che la decisione politica di non passare per un predissesto è sempre loro, ci apprestiamo a fare alcune domande e considerazioni.

Dov’era Tidei quando l’ex sindaco Bacheca chiedeva ai suoi referenti pd in Parlamento di adoperarsi per portare loro questa istanza? Dov’era quando la vecchia amministrazione lanciava l’allarme sul Fondo di Solidarietà e sulla iniquità del prelievo forzoso a cui sono sottoposti i comuni, considerati virtuosi, a favore di quelli che non hanno saputo gestire le loro risorse? Dov’era quando Santa Marinella versava milioni a favore di altri comuni (solo nel 2015 più di sette milioni!)?

Ve lo diciamo noi. Si stava preparando per una capillare campagna elettorale perfezionando la filastrocca “ E’ colpa di quelli che c’erano prima” ( che ci stanno pure adesso). Ora, ha anche il coraggio di venirci a dire che ha fatto inserire, tramite Zingaretti ed Astorre, un emendamento nel decreto milleproroghe che prevede la sospensione del pagamento della quota del fondo per i comuni dissestati. Considerato che, l’istituzione del Fondo, porta la firma del Pd, è comico pensare di doverli anche ringraziare per il disturbo che si sono presi nel presentare tale emendamento. E’ come Renzi che inserisce il canone Rai in bolletta e poi in campagna elettorale dice di volerlo abolire. Siamo al ridicolo.

Chiamiamo le cose con il loro nome invece. Il Fondo di Solidarietà è un provvedimento iniquo per principio, non solo per i comuni dissestati come invece sostiene Tidei nel tentativo di salvare capra e cavoli e che,con molta probabilità, senza questo odioso ed ingiusto strumento, il bilancio di Santa Marinella non avrebbe attraversato una fase così buia. Puntare il dito ora suona un po’ come mettere le mani avanti per non cadere dietro, in attesa di un consuntivo che si preannuncia già doloroso”.

Lega Santa Marinella Santa Severa