Lega Santa Marinella: «Sfregio all'ex terrazza di largo Giuliani» • Terzo Binario News

“Ci rivolgiamo a tutta la comunità di Santa Marinella con grande preoccupazione e disappunto riguardo alla trasformazione della ex terrazza di largo Giuliani. Riteniamo che l’attuale situazione rappresenti uno sfregio evidente alla bellezza della nostra città e dovrebbe suscitare l’indignazione di tutti noi cittadini.



La mancanza di chiarezza riguardo alla futura utilità di questa area è fonte di grande frustrazione. Come parte integrante di questa comunità, crediamo che sia nostro diritto e dovere esprimere le nostre preoccupazioni quando si tratta di decisioni che influenzano il nostro ambiente e la nostra qualità di vita.



“In questo momento, la trasformazione della ex terrazza sembra essere priva di un progetto definito e di una giustificazione chiara. La mancanza di trasparenza da parte di questa amministrazione è inaccettabile e non rispetta il diritto dei cittadini di essere informati sulle decisioni che influenzeranno il nostro patrimonio urbano.”



“Chiediamo quindi al Sindaco e la sua Giunta di fornire una spiegazione dettagliata sulla destinazione futura di questo spazio.” Siamo cittadini consapevoli e responsabili, desiderosi di partecipare alle decisioni che riguardano il nostro ambiente e la nostra città.



“Insieme possiamo lavorare per preservare la bellezza di Santa Marinella e garantire che le decisioni prese rispecchino realmente i desideri e gli interessi della comunità. Spero possa rappresentare una voce unificata di dissenso e che le nostre preoccupazioni vengano ascoltate e prese in considerazione”.



Il coordinatore Giuseppe Maddaloni e il direttivo del circolo Lega-Salvini Premier-Santa Marinella.

Pubblicato martedì, 30 Gennaio 2024