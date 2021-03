Lega Santa Marinella: "Se si chiude piazza Unità d'Italia allora va chiusa tutta la Perla" - Terzo Binario News

“Non abbiamo i 250 contagi settimanali per 100.000 abitanti né gli ospedali hanno la pressione raggiunta in altre regioni. Queste le parole dell’assessore regionale D’Amato.

Nonostante ciò il Lazio è finito in zona rossa! Queste sono le contraddizioni e le situazioni che dovrebbero interessare ad un amministratore attento invece, a mezzo stampa, leggiamo un comunicato del sindaco Tidei che parla di tutt’altro. La notizia importante è l’affiancamento di un gruppo di lavoro al vice sindaco Bianchi che, da solo, non ce la faceva (dichiarazioni virgolettate).

Per quanto riguarda invece le restrizioni, l’importante misura per stare vicino alle categorie colpite riguarda la chiusura, per ordinanza sindacale, di piazza Unità d’Italia per presunti assembramenti.

È evidente che con questo metro di giudizio dovremmo chiudere un’intera città e che dopo un anno certe soluzioni non le accettiamo più. Gli assembramenti, laddove ci fossero (essendo in zona rossa le regole sono più stringenti per le uscite) vanno controllati. Confidiamo che il nuovo gruppo di lavoro, oltre che definire nuovi assetti di maggioranza che al cittadino e commerciante vessato non interessano per nulla, possa occuparsi anche della gestione di queste situazioni che attengono al semplice controllo del territorio”.

Lega Santa Marinella Santa Severa