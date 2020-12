Lega Santa Marinella: "L'Anpi non digerisce la via intitolata a Norma Cossetto" - Terzo Binario News

“La Lega di Santa Marinella ringrazia pubblicamente i consiglieri Massimiliano Calvo e Bruno Ricci per essersi adoperati per dedicare un luogo pubblico a Norma Cossetto. Non a tutti è andato giu’.

Leggendo il comunicato della Presidente Anpi di Santa Marinella si rimane interdetti, si fa fatica a credere che una ragazza di 23 anni seviziata ed infoibata possa suscitare a distanza di quasi un secolo tutto questo livore.

La presidente si appella alla memoria, dimenticando che Norma Cossetto è Storia d’Italia e che il tentativo di coprire la barbarie perpetrata a lei e a decine di migliaia di italiani è miseramente fallito così come è naufragata la narrazione delle foibe come reazione alle malefatte del regime fascista.

Impossibile infatti cancellare una guerra di classe, ideologica e soprattutto etnica anche perché, per il triste gioco dei due pesi e delle due misure ,dal circolo, dovrebbero spiegare perché i crimini del comunismo vengono considerati solo come semplici danni collaterali di un’idea altrimenti splendida.

Consigliamo vivamente alla presidente di informarsi, di studiare, troverà tutte le risposte che cerca ed anche le foibe scoperte in tutti questi anni (alcune recentissime) cosicché in un prossimo futuro possa evitare queste infelici esternazioni. Del resto anche il suo consigliere di riferimento, Lorenzo Casella, vista la delicatezza della questione, ha ritenuto opportuno esprimersi in Consiglio in maniera composta rispettando Norma Cossetto.

Norma non è una bandierina, voler barattare una sua intitolazione con un’altra è infantile, osteggiare un luogo a lei dedicato va in contrasto con i valori di pace e giustizia che il circolo si fregia di rappresentare. In ultimo, non per importanza, ricordiamo alla presidente che a Santa Marinella non esiste nessun parco dedicato alle foibe, semmai ne esiste uno per i Martiri delle foibe, evidentemente a lei sconosciuti”.

Roberta Felici Lega Santa Marinella