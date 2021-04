Lega Santa Marinella: "Altro che uscita dal dissesto, le tasse restano al massimo" - Terzo Binario News

“Ci aspettavamo altro dal consiglio comunale di mercoledì 7 aprile. I toni trionfalistici di alcuni consiglieri sui social e un articolo su Il Messaggero ci avevano fatto intendere che nell’uovo di Pasqua del 2021 ci fosse la soluzione ai problemi del comune.

In realtà, tra imprecisioni e numeri approssimativi, è toccato al consigliere Lega Massimiliano Calvo puntualizzare le inesattezze trapelate in questi giorni. È bene precisare che non parliamo del Consuntivo 2020 ma del bilancio di previsione riferito al triennio 2021-22-23, motivo per cui non si può ragionare su un avanzo accertato (aspettiamo ancora quello dell’anno appena trascorso).

Far intendere che con questo si possa uscire dal dissesto non ha senso e chi lo dice o non sa o fa finta di non sapere. Quello approvato oggi, quindi, non ci porta fuori da nessun dissesto, prova ne è, il fatto che, nelle previsioni triennali, le tasse restano applicate al massimo delle aliquote proprio come la normativa sul dissesto impone, non è prevista quindi nessuna diminuzione neanche dell’addizionale Irpef. Se non nel triennio che ci aspetta quando vedremo diminuire le imposte?

Altro punto su cui il consigliere Calvo ha battuto più volte senza ricevere risposta riguarda il risparmio sui mutui generato dall’emergenza covid , nel caso specifico parliamo di circa 600.000 euro di economie risparmiate. La domanda caduta nel vuoto è stata “Dove andranno? Quale sarà la loro destinazione?”

Si è parlato di cifre precise messe a bilancio, undici milioni di euro di mutui con cui ripianare i conti ma di questo importo non vi è traccia, almeno per ora e chi l’ha menzionato ha preso un granchio, infatti se così fosse, significherebbe che la massa passiva del dissesto in corso di contrattazione avrebbe una contezza, una cifra definita ma così non è perché altrimenti i trecentocinquanta fornitori del comune rimasti a bocca asciutta per via del dissesto, saprebbero quanto e quando vedersi accreditata le somme loro dovute. Questo,in sintesi l’intervento del consigliere Lega Massimiliano Calvo in consiglio comunale che riportiamo per completezza di informazione.

Come Lega siamo contenti del parere positivo dei revisori dei conti nel Previsionale e ringraziamo gli uffici comunali che si sono prodigati per portare questo importante risultato frutto di un grande lavoro tecnico; per cantare vittoria però, aspettiamo la visione prospettica di quello che sarà il dopo dissesto. Solo cosi’ potremo dire di avere davanti una strada in discesa”.

Lega Santa Marinella Santa Severa