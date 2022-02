Lega Civitavecchia: "Pronti ad accogliere eventuali profughi" - Terzo Binario News

Anche Civitavecchia è pronta ad accogliere eventuali profughi in fuga dalle zone del conflitto in Ucraina. Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha risposto all’appello della Lega in tal senso.

“Le scene che vediamo sono purtroppo quelle di una vera e propria guerra. Offrire assistenza alla popolazione che non può rimanere nelle proprie case è un compito al quale non ci sottrarremo.

L’accoglienza non sarà negata a chi scappa davvero dai missili e dalle bombe”, ha detto Tedesco.