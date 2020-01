Lega Civitavecchia in frantumi: via Cacciapuoti e Pepe. "Il Carroccio fuori da logiche di spartizione" - Terzo Binario News

La Lega a Civitavecchia è in frantumi. Sono usciti dalla maggioranza i consiglieri Raffaele Cacciapuoti ed Elisa Pepe e dal Carroccio locale imbracciano il fucile per spare addosso agli esuli. Peraltro avvisaglie di addii si erano avute già con il post di qualche mese fa di Dimitri Vitali, che lasciava presagire una fuoriuscita dal partito.

“Prendiamo atto del passaggio all’opposizione dei consiglieri Cacciapuoti e Pepe, non essendo più in linea con la maggioranza e con il partito della Lega. Il lavoro di trasparenza e rettitudine che sta mettendo in campo il Sindaco Tedesco è un vanto per tutta la cittadinanza. La Lega è da sempre per scelte nel bene dei cittadini, e non di spartizione, dispiace che altri non hanno la stessa visione. Settimana prossima si terrà un evento aperto ai cittadini dove si farà il punto dell’amministrazione del Sindaco Tedesco”.

Gruppo consiliare – Lega con Salvini Civitavecchia