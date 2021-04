Lega Civitavecchia: "Fdi in confusione, difende Zingaretti" - Terzo Binario News

“Dobbiamo respingere, e lo facciamo con forza, le accuse di Fratelli d’Italia al Sindaco. Non è permesso avanzare dubbi di sorta sull’assoluta correttezza e trasparenza del comportamento di tutta l’Amministrazione, compresi i rappresentanti di Fratelli d’Italia che hanno condiviso numerose delle scelte che nel comunicato vengono citate.

Ma è un comunicato che lascia il dubbio di essere stato scritto in un momento di confusione mentale: come si può accusare, ad esempio il sindaco Tedesco di non fare abbastanza sulla gestione dei rifiuti? Tedesco è arrivato ai massimi livelli per chiedere il commissariamento della Regione per manifesta incapacità, unendo con la sua iniziativa i territori di tutto il Lazio. Forse a Fratelli d’Italia preferiscono difendere Zingaretti?

Il sindaco non è ostaggio di nessuno, i risultati dell’Amministrazione si contano quotidianamente: solo negli ultimi giorni abbiamo centrato un accordo storico con Adsp per le opere pubbliche, più attenzione alla fiscalità e ai commercianti in questa fase di emergenza, unione del territorio contro i soprusi della Regione, stop ai lavori dell’Agraria. Un’opera cui assessori e consiglieri contribuiscono tutti i giorni, nonostante le gravissime difficoltà.

Per il resto, ricordiamo che si può non essere d’accordo: ma respingiamo senza indugio al mittente ogni tentativo di affermare falsità!

Lega Civitavecchia