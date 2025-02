L'editore Laterza al Marconi di Civitavecchia • Terzo Binario News

Il 19 febbraio secondo del Peses

Per il secondo anno scolastico consecutivo, l’Istituto G. Marconi di Civitavecchia è stato selezionato tra le 150 scuole superiori a livello nazionale per lo svolgimento del progetto promosso dall’Università Cattolica e diretto dal Dott. Carlo Cottarelli.

Il progetto prevede la partecipazione di 50 relatori tra economisti, giuristi, imprenditori e giornalisti con l’intento di offrire agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia la possibilità di confrontarsi con personalità di rilievo nel panorama economico, giuridico e politico del nostro Paese.

Tra gli ospiti che hanno partecipato alla prima edizione di Peses, Giuliano Amato, Lucia Annunziata, Fabrizio Barca, Elisabetta Belloni, Patrizio Bianchi, Tito Boeri, Alberto Bombassei, Renato Brunetta, Marco Buti, Raffaele Cantone, Mara Carfagna, Maria Chiara Carrozza, Marta Cartabia, Sabino Cassese, Roberto Cingolani, Carlo Cottarelli, Ferruccio De Bortoli, Mario Draghi, Oscar Farinetti, Fabio Fazio, Elsa Fornero, Daniele Franco, Roberto Garofoli, Enrico Giovannini, Pietro Grasso, Andrea Illy, Luciana Lamorgese, Fabrizia Lapecorella, Giuseppe Laterza, Beatrice Lorenzin, Emma Marcegaglia, Giuseppe Marotta, Bernardo Mattarella, Luca Montezemolo, Mario Monti, Letizia Moratti, Pier Carlo Padoan, Corrado Passera, Romano Prodi, Alberto Quadrio Curzio, Lucrezia Reichlin, Salvatore Rossi, Ernesto Maria Ruffini, Giuseppe Severgnini, Paola Severino, Domenico Siniscalco, Irene Tinagli, Giovanni Tria, Luciano Violante e Ignazio Visco.

L’esperienza del primo anno con l’ex Ministro Enrico Giovannini (vedi articolo dell’anno scorso) che ha trattato un tema molto importante e attuale, la “Sostenibilità economica, sociale, e ambientale: dalla teoria alla pratica”, è stata molto apprezzata dagli alunni e dai docenti, tanto da pensare di ripresentare una nuova richiesta per la seconda edizione, che è stata accolta. Il dott. Giovannini, nel rispondere ai quesiti posti dagli studenti, ha presentato la sua visione incentrata sulla consapevolezza della necessità di un cambiamento radicale nei modelli economici e sociali per affrontare le sfide globali come il cambiamento climatico e l’ineguaglianza.

Dopo l’evento dell’anno scorso, il dott. Giovannini è rimasto in contatto con l’istituto mandando notizie di articoli, incontri ed eventi molto interessanti.

Quest’anno sarà al Marconi l’Editore Giuseppe Laterza che tratterà il tema “Esperienze di imprenditorialità e/o disparità”. Come già accaduto l’anno scorso, le classi coinvolte stanno già lavorando in preparazione dell’incontro e quest’anno gli alunni, coordinati dalle loro insegnanti, hanno predisposto dei sondaggi da diffondere tra studenti, genitori e personale scolastico e dei questionari per fare alcune interviste presso la biblioteca comunale e le librerie cittadine incentrati principalmente sui libri e la loro lettura.

Durante l’incontro gli alunni dialogheranno con l’editore Laterza scambiandosi opinioni e domande e illustreranno i risultati dei sondaggi e delle interviste.

Già il dott. Laterza sta dialogando, mediante telefonate, chat ed email, con il gruppo dei docenti e studenti del direttivo dell’associazione “Noi del Marconi APS” che si sta occupando dell’organizzazione dell’evento che si terrà il 19 febbraio 2025 in Aula Magna. Saranno presenti alunni sia di liceo che di istituto tecnico, con le classi 4Binf, 4Dsa, 5Asa e 5Ainf ed inoltre seguiranno l’evento in collegamento streaming altre classi quarte dalle loro aule.

Il dott. Laterza, come già avvenuto con il dott. Giovannini, sarà intervistato dagli alunni di Radio Marconi Europa, la radio della scuola.