Le Zucche Allegre di Manziana invitano a una giornata tra lavoro a maglia, giochi e la presentazione del libro di Oria Gargano • Terzo Binario News

Il 10 giugno, a Manziana, nell’ambito di una varietà di iniziative organizzate dalla associazione le Zucche Allegre per il loro primo evento, alle ore 17 presso la sala consiliare, Oria Gargano presenterà il suo libro “L’amore poderoso”,una storia in bilico tra la saga familiare ed il contesto politico italiano dagli anni ‘ 30 fino alla cronaca più attuale, tra la provincia abruzzese e la capitale.

Ospitare un autore e la sua opera è sempre un’occasione prestigiosa, tanto più se si tratta di una scrittrice con un duraturo impegno sociale e militante,in linea con gli obiettivi condivisi dall’associazione.

Oria Gargano,infatti, già autrice di saggi sul tema della violenza e dello sfruttamento, è fondatrice e presidente della Coop sociale Befree, impegnata contro tratta di esseri umani, violenza di genere e discriminazione, presente con centri di ascolto e case di accoglienza sul territorio di Roma, provincia di Viterbo ed in Abruzzo.

Esperta presso l’Observatory of Violence Against Women dell’ European Women Lobby (Bruxelles), si occupa da molti anni di sostegno alle donne vittime di violenza e di tratta di esseri umani.

In occasione della presentazione Oria potrà, quindi, raccontare e condividere la sua caleidoscopica esperienza, che a noi è sembrata particolarmente significativa ed in linea con la nostra identità di associazione che ambisce, all’interno della comunità, di proporsi come punto di riferimento e di incontro .