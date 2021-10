Le ville confiscate ai Casamonica trasformate in stazioni dei Carabinieri - Terzo Binario News

Questa mattina, i Carabinieri del Gruppo di Frascati stanno intervenendo a Roma, via Caldopiano, per sgomberare un complesso residenziale di circa 3.000 mq, comprendente 2 villette unifamiliari e 1 villetta bifamiliare, riconducibile ai “Casamonica”.

Sul posto è presente personale dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e dell’Agenzia del Demanio che, una volta entrata in possesso dei beni immobili, li darà in uso all’Arma dei Carabinieri.

Dopo le opportune riunioni presso la Prefettura di Roma, per le operazioni di sgombero stanno operando circa 50 Carabinieri e agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno anche attivato i servizi sociali per alcuni degli occupanti sine titulo.

I beni erano stati confiscati nei confronti di DI SILVIO Gelsomina (ex convivente di CASAMONICA Ferruccio), detta Silvana, e di suoi 3 figli CASAMONICA Raffaele, Christian e Katiuscia.

Il complesso residenziale di via Caldopiano, insieme ad altro patrimonio di rilevante entità (tra cui diverse Ferrari), era stato oggetto sia di richiesta di Misure di Prevenzione nel 2003 sia di sequestro e successiva confisca nell’ambito di un procedimento penale della Procura di Roma, per i reati di usura e altri previsti dal T.U. delle Leggi Bancarie. La confisca è stata disposta con Sentenza della Corte di Appello di Roma II Sz. Penale del 16.12.2015 a carico di DI SILVIO Gelsomina, detenuta dal 21.11.2018 per un cumulo pene di 5 anni, 11 mesi e 6 giorni di reclusione per simulazione di reato, circonvenzione di incapace, usura e furto. La stessa, durante la detenzione, era stata destinataria dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 09.04.2019 dal Tribunale di Roma, nell’ambito dell’indagine “Gramigna” dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati, in relazione agli artt. 644/4 n.3) e 4) C.P., estorsione aggravata dal metodo mafioso e usura, per i quali è stata condannata a 11 anni, 1 mese e 10 giorni in I grado, in data 20.09.2021, dalla I sez. Penale del Tribunale di Roma.