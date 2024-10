“Le vie dell’horror”, la notte di Halloween a Tarquinia • Terzo Binario News

Arriva Halloween e Tarquinia si prepara a vivere il giorno più pauroso dell’anno indossando il suo abito più terrificante con “Le vie dell’horror”.

Il centro storico è pronto ad accogliere, il 31 ottobre, dalle 17,30 alle 20,30, i visitatori più temerari lungo un rinnovato percorso da brivido e adrenalinico di quasi un chilometro e mezzo. Scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e tutto il “campionario” di mostri e personaggi da incubo prenderanno vita grazie a 150 figuranti, che rappresenteranno 15 scene di alcuni dei film horror più famosi della storia del cinema.

L’atmosfera sinistra sarà resa ancora più inquietante da nuove scenografie curate nei minimi dettagli e dalla musica che accompagnerà il passaggio delle persone.

Da vicolo Segreto, accesso al “mondo delle tenebre”, gli spettatori arriveranno a piazza San Martino, per proseguire in vicolo del Poggio, via degli Archi e via dell’Archetto e, infine, giungere a piazza Santo Stefano, all’ombra di torre Barucci. La manifestazione, che ritorna dopo il grande successo di pubblico degli anni precedenti, sarà arricchita da una serie di iniziative a tema.

“Le vie dell’horror” è un evento ideato e organizzato da un gruppo di volontari tarquiniesi, con il sostegno e il contributo del Comune di Tarquinia, la collaborazione della Pro loco Tarquinia, del Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e di Evensound. Il biglietto avrà un costo di 3 euro. L’ingresso sarà gratuito per gli under 10. Le casse, posizionate, in piazza Giacomo Matteotti, saranno aperte dalle 17 alle 20.. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata al 3 novembre.