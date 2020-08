Le Vibrazioni fanno tremare Civitavecchia: domani concerto gratis alla Marina - Terzo Binario News

Continua il Summer Tour de Le Vibrazioni, una serie di concerti in tutta Italia che, nonostante la particolare situazione che stiamo vivendo, riescono a trasmettere una scarica di energia rock per tornare a vivere la musica live. Questa volta toccherà a Civitavecchia con il suo Civitavecchia Summer Festival ospitare la band. Questo è uno dei concerti principali dell’estate civitavecchiese, che si terrà da domani alle 21 alla Marina.

«Per noi che facciamo musica vera e suonata, adattarci a nuove location non è un problema. D’altronde suonavamo nelle cantine e ritrovarci a farlo in una valle o in una piazza è un’esperienza emozionate. Seguire le regole ma vivere la vita fino in fondo è la grande sfida che abbiamo davanti in questo momento, per questo abbiamo deciso di tornare a imbracciare gli strumenti, facendo qualcosa di concreto ma con consapevolezza, e poi perché c’è proprio bisogno di una buone dose di energia rock in questo periodo!» afferma Francesco Sarcina.

L’evento gratuito è andato esaurito ma ci sarà la possibilità di assistere nelle postazioni create dai volontari della protezione civile passando dalla scalinata centrale della Marina. Oltre a questi, sarà possibile assistere in piedi dietro le sedie mantenendo il distanziamento.

Le Vibrazioni sono una delle band italiane più longeve con i loro 20 anni di carriera, in cui si sono imposti nella scena pop rock italiana con 5 album, che contano complessivamente più di un milione di copie vendute. Gli ultimi 6 singoli, da “Così sbagliato” del 2018, al brano con il quale si sono classificati quarti al 70° Festival di Sanremo “Dov’è”, hanno conquistato le classifiche radiofoniche. Le Vibrazioni sono stati tra i protagonisti dell’edizione speciale del Concerto del Primo Maggio, esibendosi in prima serata su Rai3 dal Fabrique di Milano, tra le prime band a livello europeo a tornare a suonare in un club!

Per motivi logistici dovuti all’emergenza sanitaria è stato posticipato a gennaio e febbraio 2021 il tour de LE VIBRAZIONI “IN ORCHESTRA di e con BEPPE VESSICCHIO”.

Ufficio stampa: Parole & Dintorni Marta Falcon (marta@paroleedintorni.it – 02.20404727).

Promozione Radio/Tv: MA9 Promotion Andrea Vittori – Stefano Pierini (stefano@ma9promotion.com).

Produzione live: 432 Srl.

Etichetta: 432.

Distribuzione: Artist First (info@artistfirst.it).

Booking: Color Sound (off@colorsound.com).