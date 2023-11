Le scuole di Roma con Giulia Cecchettin, tante iniziative in vista del 25 novembre • Terzo Binario News

Arriveranno da tutta Italia al Circo Massimo a Roma per il grande corteo nazionale di sabato.

Il 25 novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, istituita dall’Onu nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise nella Repubblica Dominicana. Un dramma nazionale che non conosce confini geografici né barriere sociali.

Secondo i dati del Viminale aggiornati al 12 novembre scorso, in Italia si sono verificati 285 omicidi quest’anno, con 102 vittime donne, 103 se contiamo anche Giulia Cecchettin ritrovata senza vita nei giorni dopo la pubblicazione del report.

Di queste, 82 sono state uccise in ambito familiare o affettivo, di cui 53 per mano del partner o ex partner. Scuole e università si fermeranno un minuto martedì 21 novembre alle 11 per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le donne vittime di violenza.

Le vittime di violenza nel Lazio

Silvana Aru

Roma13 ottobre 2023

Egidia Barberio

Primavalle di Roma30 settembre 2023

Rossella Nappini

Roma4 settembre 2023

Maria Michelle Causo

Primavalle di Roma28 giugno 2023

Pierpaola Romano

San Basilio di Roma1 giugno 2023

Yirel Natividad Peña Santana

Cassino27 maggio 2023

Agnese Oliva

Roma29 marzo 2023

Martina Scialdone

Tuscolano di Roma 13 gennaio 2023

Sabina Sperandio

Roma11 dicembre 2022

Elisabetta Silenzi

Roma11 dicembre 2022

Nicoletta Golisano

Roma11 dicembre 2022

Fabiana De Angelis

Roma11 dicembre 2022

Martha Castano Torres

Roma17 novembre 2022

Yang Yun Xia

Roma17 novembre 2022

Li Yan Rong

Roma17 novembre 2022

Naomi Cabral

Tor San Lorenzo di Ardea5 ottobre 2022

Silvia Cipriani

Montenero Sabino28 settembre 2022

Caterina D’Andrea

Roma20 giugno 2022

Romina De Cesare

Frosinone3 maggio 2022

Eiko Sakamoto

Roma29 aprile 2022

Maria Trentini

Latina25 gennaio 2022

Simona Michelangeli

Roma18 gennaio 2022

Nadia Debora Bergamini

Latina14 gennaio 2022

Fatima Skika

Torino14 gennaio 2022

Elena Di Maulo

Ostia di Roma4 novembre 2021

Lucia Massimo

Velletri2 ottobre 2021

Graziella Bartolotta

Tor San Lorenzo di Ardea28 settembre 2021

Anna Cupelloni

Castel Sant’Elia25 settembre 2021

Pierina Gagliardi

Roma16 agosto 2021

Lorenza Monica Vallejo Mejia

Roma29 luglio 2021

Daniela Gusmini

Ostia di Roma22 luglio 2021

Graziella Marzioli

Trevignano Romano6 giugno 2021

Emanuela Senese

Trevignano Romano6 giugno 2021

Perera Priyadarshawie Donashantini Liyanage Badda

Roma29 maggio 2021

Lorella Tomei

Roma Balduina25 maggio 2021

Annamaria Ascolese

Roma21 aprile 2021

Manuela Fiorucci

Roma12 aprile 2021

Giovanna Gilberto

Ariccia23 settembre 2020

Grazia Sicilia

Fossignano di Aprilia17 luglio 2020

Zigheweini Kidane

Torpignattara di Roma9 luglio 2020

Maria Luisa Lombardi

Roma10 giugno 2020

Gerarda Di Gregorio

Primavalle di Roma23 maggio 2020

Maria Drabikova

Roma12 maggio 2020

Pamela Ferracci

Roma22 marzo 2020

Fausta Forcina

Formia9 gennaio 2020

Rosa Nasoni

Torvaianica di Pomezia11 dicembre 2019

Diva Compagnucci

Tolfa25 ottobre 2019

Aliona Oleinic

Roma18 ottobre 2019

Marina Santoro

Roma30 agosto 2019

Cristiana Roversi

Civitavecchia27 giugno 2019

Maria Corazza

Torvaianica di Pomezia14 giugno 2019

Elisa Ciotti

Cisterna di Latina10 giugno 2019

Augurita Istrate

Carpineto Romano8 maggio 2019

Carmen Vernica

Cave7 maggio 2019

Anna Tomasino

Monte Sacro di Roma6 maggio 2019

Imen Chatbouri

Roma2 maggio 2019

Maria Sestina Arcuri

Viterbo5 febbraio 2019

Maria Augustin Rusu

Santa Palomba di Roma26 ottobre 2018

Desirée Mariottini

San Lorenzo di Roma19 ottobre 2018

Maria Tanina Momilia

Isola Sacra di Fiumicino8 ottobre 2018

Paola Adiutori

Roma28 settembre 2018

Isabella Paliotta

Esperia21 agosto 2018

Elena Panetta

Roma6 agosto 2018

Yasmine Seffahi

Cecchina di Albano Laziale27 maggio 2018

Martina Gargiulo

Cisterna di Latina28 febbraio 2018

Alessia Gargiulo

Cisterna di Latina28 febbraio 2018

Laurentia Ursaru

Roma10 novembre 2017

Gloria Pompili

Prossedi23 agosto 2017

Sara Di Pietrantonio

Roma29 maggio 2016

Gilberta Palleschi

Campoli Appennino10 dicembre 2014

Tiziana Zaccari

Cisterna di Latina10 novembre 2014

Samanta Fava

Fontechiari19 giugno 2013

Francesca Di Grazia

Borgo Flora di Cisterna di Latina6 aprile 2013

Martina Incocciati

Borgo Flora di Cisterna di Latina6 aprile 2013

Federica Mangiapelo

Anguillara Sabazia1 novembre 2012

Adriana Tamburrini

Posta Fibreno24 ottobre 2005

Giulia Mastrogiovanni Tasca Filangeri di Cutò

Roma, 2 marzo 2011