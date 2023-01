Le rubano l'auto al centro commerciale Roma Est, gli agenti di Roma Capitale la ritrovano entro 2 ore • Terzo Binario News

Erano circa le 17 di ieri pomeriggio, quando una donna si è recata nella sede della U.O. Spe ( sicurezza pubblica emergenziale) della Polizia di Roma Capitale per denunciare il furto della sua automobile, una fiat 500, avvenuto dentro il parcheggio del Centro Commerciale “Roma Est”.

Grazie all’aiuto del sistema GPS installato sulla vettura , gli agenti sono riusciti a rintracciarla in zona Colle Prenestino.

Una volta raggiunto il luogo e ritrovata la macchina abbandonata dai ladri , gli operanti l’hanno riconsegnata al legittimo proprietario, il tutto in meno di 2 ore di tempo.

Pubblicato martedì, 10 Gennaio 2023 @ 16:06:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA