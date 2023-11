Le prime del Comprensivo Ilaria Alpi aderiscono al progetto di lettura “Ilaria legge” • Terzo Binario News

“Si tratta di uno splendido evento legato ad una campagna nazionale promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori in cui il libro diventa protagonista di eventi e manifestazioni che, durante i mesi di Ottobre e Novembre, hanno l’obiettivo di promuovere nelle scuole, la lettura, intesa come strumento di crescita personale e collettiva ma anche quello di portare i libri al di fuori dal loro contesto abituale, cercando di coinvolgere anche gli alunni più piccoli che ancora non hanno scoperto il piacere della lettura.

Grazie al lavoro accurato della referente di questo progetto per la Primaria, insegnante Giusy D’Aniello, le classi prime delle sezioni A e B del Plesso di via Praga, coordinate dalle loro docenti Anna Maria Candido , Francesca Lonoce, Maria Carmela Esposito, i piccoli alunni hanno sperimentato in classe la lettura a voce alta di un racconto tratto da un libro per l’infanzia.

Lettrice d’eccezione, l’insegnante Marianna Miceli, attualmente in pensione! Un evento particolarmente suggestivo, poiché molto spazio è stato dato alla narrazione, strumento essenziale per conoscere e conoscersi raccontandosi e scoprire il libro come spazio di ascolto, ma anche di divertimento. I piccoli alunni hanno ascoltato con grande concentrazione una bellissima storia illustrata, senza tempo, in cui, con linguaggio semplice e fantastiche immagini, si parla di amicizia, libertà, identità e diversità e dove l’incontro con l’altro è opportunità che arricchisce, che cambia in meglio, rispettando l’unicità di ciascuno!

Dopo la lettura sono seguiti laboratori interattivi con schede, utilizzo di varie tecniche espressive e manipolatorie e la visione del video dedicato in smart TV.

Una preziosa occasione per esprimere vissuti, emozioni e liberare la creatività. Il Progetto, dunque , prevede la lettura come dono ma anche come ulteriore possibilità di crescita, di maturazione di allegria e di piacere; tutti concetti che vogliamo veicolare, collegati alla lettura e la scuola in questo senso, rappresenta il luogo privilegiato dove promuovere itinerari e strategie atti a suscitare curiosità e amore per il libro. In questo modo, il Progetto Lettura rientra in quella pedagogia che intende fornire la chiave d’accesso a un vero e proprio mondo che prende vita grazie alla parola scritta, un luogo dove s’intessono relazioni con se stessi, gli altri e il mondo , in maniera autentica !”

Marianna Miceli