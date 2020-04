Le Poste di Valcanneto verso la riapertura - Terzo Binario News

Cauto ottimismo espresso dal Comitato di Zona

Il Comitato di Zona di Valcanneto – Poggio Aurelio, esprime un cauto

ottimismo sulla riapertura dell’Ufficio Postale di Valcanneto, dopo la

chiusura avvenuta lo scorso 15 gennaio, a causa di una rapina.

Dopo la nota-denuncia del Comitato inviata all’Amministrazione Postale e

per conoscenza al Sindaco di Cerveteri, era arrivata nei giorni scorsi la

risposta di PT affidata ad un comunicato stampa, con il quale “Poste

Italiane comunica che il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria

presso l’ufficio postale di Valcanneto di Cerveteri, danneggiato e non

operativo a causa di un evento criminoso, è stato realizzato, autorizzato e

contrattualizzato con una ditta esecutrice delle opere previste. Purtroppo,

a seguito dei DPCM emanati nel mese di marzo dal Governo relativi

all’emergenza sanitaria, a oggi non è possibile determinare i tempi di inizio

delle attività”.

Ma qualcosa si muove! Dopo il sopralluogo da parte di tecnici incaricati da

PT avvenuto Venerdì scorso, in mattinata una delegazione del CdZ ha

incontrato il Direttore dell’Ufficio Postale di Valcanneto, presso i locali di

Largo Boito, dove operai hanno ripreso le attività di ristrutturazione. Il

Presidente CdZ, Antonella Temperini esprime soddisfazione per la ripresa

dei lavori dopo settimane di fermo, mantenendo l’impegno a monitorare

la situazione per una sollecita riapertura.