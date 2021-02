Le Piallature sugli invisibili - Terzo Binario News

“L’invisibilità raggiunge livelli di chiarezza che nemmeno la si immagina e, anche se ti senti invisibile, per gli altri la tua visibilità è chiarissima pure agli occhi di chi non vuol vedere!

Giornate spiritiche quelle che stanno fragorosamente passando, non ho mai amato i fantasmi e, forse proprio per questo che mi si ripropongono davanti di continuo, tanto che adesso un bel FANTASMA VERO da raccontare, ci sta tutto, di quelli che si sa che esistono ma nessuno vede, nessuno, nemmeno chi sarebbe deputato a vedere.

Si è proprio così uno fa di tutto per essere visibile e il mondo gira indifferente attorno senza nemmeno accorgersi che esisti, accade per i disoccupati cronici, per i giovani dei call center o i rider, per le piccole imprese in difficoltà, per le famiglie a basso reddito, per chi è solo nel suo abissale profondo senso di inutilità, per i popoli che non sanno più nemmeno cosa voglia dire democrazia e per chi non vive nemmeno il presente visto che il futuro è stato fottuto alla grande.

Ora va di moda altro, quel senso di benessere spiattellato in faccia a chi sta male, come a dire: “io ce la faccio tu no, problemi tuoi ho ben altro chi pensare”, quei bei volti sorridenti da pubblicità della Fineco che affascinano la gente che piace.

Certo non si può mica stare sempre a piangere, avete ragione, ma c’è un ma: molto tempo fa postai delle foto con delle mie riflessioni in cui provavo a ragionare su dove ci stava portando, secondo me, quest’economia sregolata, economia che si ripercuoteva inevitabilmente sul tessuto sociale, tutto ormai è eccessivamente sfrenato, fittizio, irreale, oserei dire volatile e volubile, dove i rapporti umani valgono pari a 0 e tutti ne sono consapevoli, il Covid poi c’ha messo il carico da 11 come si dice e i fantasmi di una società distratta si sono moltiplicati, ma nessuno sembra più accorgersi di nulla, quando poi il fantasma diventi tu, ti rendi conto della tua somma inutilità e estraneità al mondo circostante.

Sono troppo duro? Troppo lungo? Troppo scomodo?

Pazienza chi vorrà leggerà, altrimenti ci si soffermerà sulla foto che può o non piacere ma è pur sempre un simbolo di questo tempo: un tempo dove tutti sono nessuno ma qualcuno è più NESSUNO di altri e il resto vive come se niente fosse preso dalla mille e mille questioni che il Covid, la Crisi, i Tassi di Interesse, eccetera eccetera richiedono.

Oggi, girando in città per alcune questioni personali, ho visto una fila incredibile di “fantasmi” che sostava davanti ai centro raccolta della “Comunità di Sant’Egidio“, facce dignitose, occhi e sguardi che hanno perso la speranza, rigorosamente con la mascherina, ordinatamente in coda per cercare di raccogliere “qualcosa per andare avanti”, qualcuno lo conoscevo pure e, salutandolo cordialmente, mi ha detto che “era già complicato prima tirare avanti, ora poi col Covid tutto è diventato più difficile, anche rimediare quei piccoli lavoretti che ti permettevano di arrotondare e campare in maniera dignitosa è diventata un’impresa.”

Intorno a me e a quella fila di persone, il mondo continuava a correre, attraversando questi fantasmi di fretta, le auto sembravano accelerare al passaggio accanto a questo “assembramento” di spiriti erranti dimenticati dal mondo che conta, quasi per evitare appunto di VEDERE questi fantasmi alla ricerca di una seppur piccola speranza di sopravvivenza.

Ho ripreso la mia strada e ancora adesso ho negli occhi quelle persone, quelle storie, quelle vite invisibili, inutile dire il solitario neurone rimastomi ha iniziato a frullare nella semivuota scatola cranica.

Forse è il caso di rimettersi seriamente a pensare a qualcosa che cambi il corso della storia in senso globale, il mondo è pieno di occhi stanchi e sfiduciati, di sguardi profondamente delusi, mani in tasca incapaci anche di un piccolo accenno di vitalità, in molti di quegli sguardi ho visto rassegnazione ed è forse il peggior sentimento che un essere umano può provare, gente che ha alzato bandiera bianca e si affida alla “manzioniana” Provvidenza ben sapendo che ormai niente e nessuno potrà mai cambiare il corso della loro vita!

Si racconta che le persone non spariscono da sole, ma consapevolmente le facciamo evaporare dalla memoria, dedicata a chi da tempo si sente un FANTASMA, pur sapendo di non esserlo!”

Enrico Paravani