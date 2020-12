Le piallature del Novedicembre con tamponature sballate - Terzo Binario News

di Enrico Paravani – Non è un giorno normale, di normale ultimamente c’è ben poco, stanotte è andata via la luce e secondo me lo sbalzo di tensione qualche danno l’ha fatto. Dovrei citare l’Enel per danni visto che il Mac non “funge” più come si deve; giro per la rete cercando soluzioni adeguate per risolvere il malfunzionamento del computer di casa, per ora dovrò adeguarmi e utilizzare altri strumenti per comunicare.

Apprendo che ieri, notizia delle notizie, al di là del Mes, di ItaliaViva, dei Grillini irriducibili, delle Juve che sbanca Barcellona, del Mose e di Venezia, la vera NOTIZIONA è l’irruzione della polizia durante una festa “anti-covid” in una cascina alla periferia sud si Milano: le FFOO hanno sequestrato cocaina, marijuana, extasy e (udite udite) 75 tamponi rapidi. L’evoluzione dei Rave non ha limiti, ci si adegua a tutto e il buon Darwin avrebbe molto da scriverci e da studiarci sopra riguardo i comportamenti umani.

Tamponi all’ingresso, se sei negativo puoi sballarti per bene, non c’è niente da fare Milano è sempre un passo avanti: “la sera leoni mattina Tamponi“! Obbligatorio all’ingresso tampone veloce a 10 euro e mascherina, altro che timbro sul polso per la consumazione!

“Non traspare traccia alcuna di direzione o di provvidenza nelle trasformazioni delle specie.”

CHARLES ROBERT DARWIN