Le opposizioni di Ladispoli: “Palazzo Falcone si doti di un piano di eliminazione delle barriere architettoniche” • Terzo Binario News

“Era il 13 dicembre 2006 quando l’Assemblea generale della Nazioni Unite approvava la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”.

Un importante strumento internazionale vincolante per gli Stati Parte, Italia inclusa.

Le leggi italiane prevedono su questo tema l’adozione da parte dei comuni di Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), provvedimenti di gestione urbanistica per pianificare gli interventi per rendere accessibili gli edifici e spazi pubblici.

Il Comune di Ladispoli, al momento, non possiede un PEBA, esteso all’intera città, che preveda l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche con un approccio integrato che possa permettere uno sviluppo della città più accessibile e inclusiva. La città oggi quindi è semplicemente “escludente” e passibile di commissariamento al fine di procedere all’adozione del Piano.

Per questo – come gruppi consiliari di minoranza – abbiamo presentato una mozione al sindaco, al presidente del consiglio comunale, alla giunta e agli assessori competenti con un duplice obiettivo:

– Avviare immediatamente ogni attività necessaria a giungere all’adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche per il Comune di Ladispoli con massima urgenza, dando un segnale di forte discontinuità sul tema della mobilità dei disabili;

– Relazionare su tempistiche e modalità da mettere in atto, in collaborazione con gli enti del Terzo Settore interessati e presenti sul territorio, come indicato dalla normativa regionale”.

Gruppo Consiliare “PD – La forza della comunità”

Silvia Marongiu

Crescenzo Paliotta

Gruppo Consiliare “Ladispoli Attiva”

Gianfranco Marcucci

Fabio Paparella

Gruppo Consiliare “Ladispoli Cambia”

Amelia Mollica Graziano

Gruppo Consiliare “Ladispoli Città”

Eugenio Trani

Gruppo Consiliare “Governo Civico”

Daniela Ciarlantini

Roberto Garau

Gruppo Consiliare “Un Nuovo Inizio”

Alessio Pascucci