Le messe natalizie di Cerveteri: parrocchie e orari - Terzo Binario News

“In molti mi avete chiesto gli orari in cui le nostre comunità parrocchiali celebreranno la Santa Messa in occasione del Natale e quali lo faranno anche in streaming

Vi invio di seguito gli orari delle messe delle tre parrocchie “più grandi”, ricordandovi che per le Messe in presenza sarà in ogni caso obbligatorio rispettare le vigenti normative anti-covid, ovvero mascherina protettiva e distanziamento sociale.

👉 PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE

Piazza Santa Maria

24 dicembre, Vigilia di Natale

Ore 17:00 – Messa della Vigilia

Ore 18:30 – Messa della Mezzanotte

25 dicembre, Natale

Ore 08:00 – ore 09:30 – ore 11:00 – 17:00 – ore 18:30

👉 PARROCCHIA SANTISSIMA TRINITÀ

Via Fontana Morella

24 dicembre, Vigilia di Natale

Ore 16:00 e ore 19:30 (messa della mezzanotte)

25 dicembre, Natale

Ore 08:30 – ore 10:00 – 11:30 – 18:00

👉 PARROCCHIA SAN FRANCESCO CERENOVA

24 dicembre, Vigilia di Natale

Ore 18:00 – Veglia di Preghiera

Ore 19:00 – Santa Messa Solenne

25 dicembre, Natale

Ore 8:30, 10:00, 11:30 e 18:00

Tutte le Messe della Parrocchia San Francesco anche in streaming al link: https://www.facebook.com/parrocchiamarinadicerveteri/

Buona giornata di Vigilia

Alessio Pascucci