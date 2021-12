Le manovre della politica sullo scacchiere di Cerveteri - Terzo Binario News

Se la Belardinelli è la candidata del centrodestra, non totalmente unitaria, il centrosinistra non ha ancora scelto l’erede di Pascucci ma probabilmente sarà una donna

Anche Cerveteri in tarda primavera andrà ad elezioni e rispetto alla confinante Ladispoli, dove le grandi manovre sono iniziate con tre candidati sindaco in campo (ovvero Alessandro Grando primo cittadino uscente per il centrodestra e parte di Fdi, Alessio Pascucci per liste civiche e la dem Silvia Marongiu) la situazione è ancora molto fluida.

Nel centrodestra, all’opposizione da un decennio per i due mandati di cui è stato incaricato Pascucci, in campo c’è Anna Lisa Belardinelli di Fdi. La sua candidatura è un secondo tentativo, visto che è stata battuta dal primo cittadino uscente nel giugno 2017, e vede concordi Lega e Forza Italia mente, a quanto risulta a Terzobinario, non raccoglie un consenso unanime proprio all’interno del partito guidato da Giorgia Meloni, Ribaltoni sono sempre possibili anche se al momento non troppo probabili.

Una certezza, l’assenza di quella parte di centrodestra entrata in maggioranza ovvero Noi per Cerveteri che molto probabilmente rimarrà nella coalizione uscente. La stessa coalizione di cui non fanno parte Ramazzotti e Falconi attualmente al gruppo misto. Sposeranno il progetto del centrodestra?

Sul fronte del centrosinistra non è stato ancora sciolto il nodo sul candidato sindaco. Alessio Pascucci, alla scadenza del secondo mandato, non è più eleggibile in questa tornata elettorale e dunque bisogna incoronare un erede. Chi può essere? I nomi in campo sono tre e tutte donne con un nome maschile di rincorsa.

Le tre candidate potenziali sono Elena Gubetti, Francesca Cennerilli e Federica Battafarano, tutte e tre assessore in carica. Tutte in corsa e tutte e tre possono far pesare gli anni nella macchina amministrativa del Granarone. Nel frattempo l’elezione di Giuseppe Zito a segretario del Pd locale potrebbe aprire uno spiraglio proprio sull’ex vice sindaco che se ne andò in buon ordine ma quell’addio ruppe gli equilibri. E bisogna valutare se all’interno della sua coalizione ci può essere convergenza sul suo nome. Di sicuro, fra i quattro potenziali candidati l’apprezzamento unanime sarà la chiave per trovare il prescelto.

Ultima possibilità, non da scartare a priori: un candidato sindaco esterno, ma dalle comprovate capacità, in grado di saper amministrare e dando continuità all’amministrazione uscente.

L’impressione è che però la scelta avverrà appena passate le festività natalizie, così da iniziare a preparare la campagna elettorale.

a.v.