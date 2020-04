Le insegne di Civitavecchia accese per #RisorgiamoItalia della Horeca - Terzo Binario News

“L’assessore Pescatori esprime tutta la propria vicinanza e solidarietà al flash mob #RISORGIAMOITALIA organizzato a livello nazionale dall’associazione HO.RE.CA, che racchiude tutte le strutture legate all’ospitalità, dalla ristorazione ai pubblici esercizi come bar, pub, pizzerie, pasticcerie, B&b ed hotel, settori trainanti per l’economia della nostra città e del paese intero, promossa dal ristoratore viterbese Paolo Bianchini e che ha raccolto numerosissime adesioni anche a Civitavecchia. Gli imprenditori, in segno di protesta e sensibilizzazione, hanno acceso le insegne delle loro attività per riportarle al centro dell’attenzione del Governo, che sembra essersene dimenticato completamente.

Siamo vicini alla loro protesta, come Amministrazione Comunale saremo presenti stasera, con il Sindaco Ernesto Tedesco e domani 29 aprile, alle 12,00, riceveremo una ridotta rappresentanza dei titolari delle attività che simbolicamente consegneranno al Primo Cittadino le chiavi dei loro locali. Raccoglieremo la loro richiesta di aiuto, consapevoli che se non riparte questo settore strategico per la nostra economia non ripartirà nulla. Occorrono misure urgenti, concrete, un sostegno economico reale per il quale un intervento governativo è quantomai urgente ed indifferibile, non si può correre il rischio che un comparto fondamentale rischi di non riaprire più le proprie saracinesche.

Come abbiamo già avuto modo di rendere pubblico, l’Amministrazione Comunale sta già elaborando una serie di azioni per sostenere concretamente la ripartenza; metteremo in campo tutti le azioni possibili con i mezzi che avremo a disposizione per sostenere e soprattutto tutelare questo comparto vitale per la sopravvivenza di tutto il sistema “Civitavecchia” ma siamo aperti ad accogliere, ovviamente, i suggerimenti della categoria intera, il cui indirizzo è imprescindibile per cogliere le loro reali necessità, attuare misure di sostegno nel limite delle nostre competenze e portarli all’attenzione degli enti sovraordinati qualora necessario”.

Claudia Pescatori Assessore al Commercio