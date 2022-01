Le industrie con buone prospettive di crescita nel 2022 - Terzo Binario News

La pandemia ha inferto un durissimo colpo all’economia italiana, colpendo la maggior parte dei settori.

Le industrie nel nostro Paese hanno dovuto affrontare una sfida senza precedenti negli ultimi anni, registrando un trend senz’altro negativo e preoccupante.

Secondo gli esperti però con il 2022 si apriranno nuove prospettive di crescita in Italia: molte industrie riusciranno a riprendersi seppur con ritmi e modalità differenti. Il nuovo anno potrebbe dunque segnare una fase di rinascita per l’economia del Paese, ma quali sono i settori che riusciranno ad alzarsi con una spinta maggiore? Scopriamolo insieme.

1. Industria del gioco d’azzardo: la spinta dei casino online

Tra i settori maggiormente penalizzati negli ultimi 2 anni spicca sicuramente quello del gioco d’azzardo, che nel suo complesso ha conosciuto perdite enormi per via del Covid. I casino e le sale slot fisiche sono state d’altronde costrette a rimanere chiuse al pubblico per molto, moltissimo tempo e questo – era inevitabile – si è ripercosso sugli introiti. Bisogna tuttavia considerare che l’intero settore ha potuto contare su un’ancora di salvezza, costituita dai casino online con i rispettivi siti web che hanno registrato record di accessi proprio in pieno lockdown. Gli appassionati di gioco d’azzardo, non trovando alternative per la chiusura dei casino fisici, si sono riversati su tali piattaforme e non le hanno più lasciate. Se andiamo a vedere nel dettaglio i numeri relativi alla quota di mercato registrata dal segmento del gioco online, questa è stata pari al 19,8% nel 2020: un dato nettamente superiore a quel 13,2% previsto prima dell’arrivo della pandemia. Possiamo dunque dire che se i canali fisici potrebbero non riprendersi benissimo nel 2022, l’intero settore potrà contare sui casino online con soldi veri che invece sono destinati a registrare una significativa ripresa.

2. Edilizia e industria delle costruzioni

Un altro settore destinato ad una forte ripresa nel 2022 è quello dell’edilizia e delle costruzioni, che già nel 2021 ha dato i primi segni di rinascita. In generale, il comparto manifatturiero sembra essere quello più incline a fare da traino all’economia italiana nell’immediato futuro e la cosa non sorprende poi molto. Anche l’edilizia ha conosciuto una crisi senza precedenti per via della pandemia, ma grazie agli investimenti e agli incentivi promossi dal Governo l’intero settore potrà rialzarsi senza troppi problemi. Il Superbonus 110% continua ad attrarre numerosi cittadini, incentivati dalla possibilità di effettuare ristrutturazioni senza spendere nulla. Si dovrà tuttavia vedere come si evolverà la situazione nei prossimi anni, perché una volta esauriti i fondi messi in campo dal Governo anche l’edilizia potrebbe risentirne nuovamente. Tutto dipende da quella che sarà la capacità di spesa degli italiani e questa sarà influenzata inevitabilmente dalla generale ripresa economica del Paese.

3. Industria elettronica ed elettrotecnica

Finalmente in ripresa è anche l’industria dell’elettronica e dell’elettrotecnica, che negli ultimi 2 anni ha subito un rallentamento importante andando anche ad influenzare altri settori, come quello automobilistico ad esempio. Le previsioni per il 2022 però sono decisamente incoraggianti: sembra che il settore sia pronto per ripartire e raggiungere i livelli pre-Covid, il che rappresenta un’ottima notizia. La ripresa dell’industria elettronica ed elettrotecnica sarà trainata anche dai nuovi investimenti che saranno compiuti nel 2022 in ambito green e digital, dunque non ci sono dubbi sul fatto che questo sarà un settore in forte sviluppo nei prossimi anni.

4. Industria automobilistica

Anche l’industria automobilistica figura tra quelle destinate ad una rapida ripresa nel 2022, dopo la lunga crisi che l’ha interessata in seguito all’arrivo del Covid in Italia. La mancanza di chip sarà compensata dalla ripresa dell’elettronica e dell’elettrotecnica, dunque non si dovrebbero più verificare rallentamenti e problemi vari per le case automobilistiche. Anche questo sarà dunque un settore che potrebbe fare da traino all’economia del nostro Paese e sul quale si punterà con ogni probabilità moltissimo nel prossimo futuro.

Le previsioni per il 2022 sono dunque tutto sommato positive: diversi settori riusciranno a superare in modo definitivo la crisi innescata dalla pandemia e questo è un dato sicuramente incoraggiante. Bisogna tuttavia considerare un fattore chiave in tutto ciò: l’effettiva sconfitta del Covid. Attualmente purtroppo non possiamo ancora dire completamente superata la pandemia: il numero dei positivi continua ad aumentare e questo non è di certo un buon segno. Qualora il virus dovesse continuare a circolare in misura massiccia nel nostro Paese, non si possono escludere ripercussioni importanti anche sull’economia e sulla rinascita delle industrie. Non rimane dunque che sperare in un miglioramento generale della situazione epidemiologica nel nostro Paese, perché questo è un fattore chiave per la stessa ripresa generale delle industrie e delle imprese italiane.