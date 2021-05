Le gardenie dell'Aism ad Anguillara - Terzo Binario News

Una gardenia per sostenere la ricerca per la sclerosi multipla. Sabato 29 e domenica 30 maggio dalle 10,00 alle 18,30 in piazza del Molo, ad Anguillara Sabazia, si potrà acquistare una bellissima gardenia e contribuire in modo diretto al finanziamento delle attività AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla e dalla sua Fondazione (FISM), con il patrocinio di Pubblicità Progresso, attraverso una donazione di 15 euro.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica l’evento è dedicato alla ricerca scientifica per la sclerosi multipla, una malattia cronica, imprevedibile.

e invalidante una delle più gravi del sistema nervoso centrale.

Ad oggi le cause della sclerosi multipla sono tuttora sconosciute e non esiste una cura risolutiva.

La ricerca scientifica è fondamentale per trovare una soluzione alla malattia, individuando le migliori terapie per rallentarne la progressione e migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla.

“DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO sostiene pienamente e fattivamente l’iniziativa – affermano i responsabili Simonetta D’Onofrio, Riccardo Pelliccioni, Raffaella Tirelli e Teresa Mingrone – a favore di un’azione di solidarietà del tutto meritoria, grazie all’iniziativa di volontari impegnati nel weekend in tutta Italia”.

“L’acquisto di una bella pianta di qualità dell’AISM, come la gardenia – aggiungono i responsabili – può essere uno straordinario volano di solidarietà per sostenere la ricerca scientifica”.

La sclerosi multipla è una malattia autoimmune cronica che colpisce il sistema nervoso centrale e può causare l’interruzione dei segnali tra il cervello, il midollo spinale e i nervi, portando a una vasta gamma di sintomi.

Ti aspettiamo per sostenere l’iniziativa, per informazioni e prenotazioni della pianta di gardenia mandare un whatsapp al 3316026305