Le foto di Jonathan L’Epée Urbani in mostra al Six Loft di Ladispoli • Terzo Binario News

la rassegna “Ladispoli d’aMare” dal 26 novembre al 2 dicembre 2022

Il noto fotografo ladispolano, Jonathan L’Epée Urbani, specializzato in tramontistica e paesaggistica, presenta la sua mostra fotografica “Ladispoli d’aMare” al Six Loft di Ladispoli dal 26 novembre al 2 dicembre 2022.

Dopo il successo social che lo ha contraddistinto negli ultimi anni e le diverse mostre esposte in Italia e all’estero, l’artista torna ad esporre a Ladispoli e, insieme al Six Loft, presentano una raccolta delle sue migliori fotografie del litorale della città.

I protagonisti della mostra non saranno solamente i tramonti, ma anche le varie tempeste e i dettagli del lungomare ladispolano.

Sarà l’occasione per scoprire dal vivo alcuni dei suoi scatti più famosi stampati su tele grande formato.

Sabato 26 novembre dalle ore 18:00 si svolgerà l’inaugurazione della mostra. L’evento prevede un incontro con l’artista e la possibilità di sentire curiosità e racconti riguardanti la sua passione e la nascita dei suoi scatti, diventati ormai simboli della città di Ladispoli.

L’ingresso alla mostra è libero

Orari del Six Loft:

Dal martedì al sabato dalle 10:30 – 15:30 e il pomeriggio dalle 17:30 fino al 01:00

Domenica 11:30 – 19:00

lunedì invece chiuso per riposo settimanale

Indirizzo six loft: Lungomare R. Elena, 74/B, 00055 Ladispoli RM

Pagine social:

Jonathan L’Epée Urbani: www.instagram.com/jlu2789 – www.facebook.com/jlu2789