Le farmacie di Cerveteri sottoposte a sanificazione - Terzo Binario News

Domani 16 agosto la Numero 5 apre alle 10

“Sentita la ASL ROMA 4, a causa di alcune situazioni di positività al Covid-19 registrate negli ultimi giorni in altri Comuni, per ragioni precauzionali e di prevenzione, domani si provvederà a sanificare gli ambienti della Farmacia n.5 (sita in via Settevene Palo n. 81) e, a seguire, delle altre farmacie comunali.

I farmacisti saranno inoltre sottoposti a tampone così come i coadiutori e il resto del personale che lavora nelle nostre farmacie. Pertanto domani, domenica 16 agosto, la Farmacia n.5 aprirà alle ore 10.

Ringrazio la Dirigenza e il personale della Multiservizi che sta lavorando senza sosta (anche nel giorno di Ferragosto) per ridurre al minimo i disagi alla popolazione”.

Alessio Pascucci