Le Farfalle ricominciano a volare: riprende l'Arci Uisp di Civitavecchia - Terzo Binario News

Prende ufficialmente il via la stagione sportiva dell’Asd Arci Uisp Campo dell’Oro, stagione nella quale si festeggiano i 40 anni di attività sportiva per tutti.

Dopo la preparazione di due settimane svolta presso l’impianto di atletica “Moretti-Della Marta”, finalmente si torna in pedana presso la palestra della scuola elementare “Renato Posata” di Campo dell’Oro, dove tutte coloro che vogliono sperimentare la splendida disciplina della ginnastica ritmica possono svolgere le prove gratuite sotto la guida dei nostri tecnici.

Le attività in programma per la stagione sportiva 2020-2021 sono: l’avviamento allo sport per la fascia di età 3-5 anni e la ginnastica ritmica dai 6 anni, mentre per gli adulti c’è il corso di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness. Per tutte le info sono attivi la segreteria dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:00 e la pagina facebook ArciUisp.