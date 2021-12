Le Farfalle di Alvaro e Minelli volano su Maccarese - Terzo Binario News

Emozioni e poesia con lo sguardo verso Kabul, alla Casa della Partecipazione sabato 4 ore 21

Arte, Danza, Letteratura, Fotografia, Musica, Teatro, Poesia, Corti e Videoclip, tutti uniti in un’unica voce contro ogni forma di violenza sulle Donne.

Hanno raccolto tante voci artistiche Manuela Minelli e Vanna Alvaro le organizzatrici di “Farfalle” per la regia di Nicola Fabrizio, che si terrà presso la Casa della Partecipazione di Maccarese sabato 4 dicembre alle ore 21.

Voci che urlano rabbia e dolore, Ma perché “Farfalle”?

“Le farfalle come chiamano le donne che vengono ammazzate, torturate, stalkerate, violentate nel corpo e nell’anima da mariti, compagni, fidanzati, solitamente ex, ma anche padri, cugini e fratelli” spiegano Vanna e Manuela.

L’amore malato che uccide, le parole che feriscono, la violenza sulle donne transgender: le loro “Farfalle” intrecciano sottili trame di voli ed emozioni, coinvolgendo dai ballerini del Teatro dell’Opera di Roma Eugenia Francesca Brezzi e Jacopo Giarda in un loro pax-de-deux, Francesca Schipani in una variazione tratta da “Alma Tadema” per la coreografia di Ricky Bonavita, e il ballerino-coreografo Lorenzo Iacono, al blues man internazionale Remo Silvestro, alla chitarra di Simone Palmieri e la voce di Nicola Fabrizio.

Presentano Giorgia Locuratolo e Noemi Zecchin.

Nel corso della serata saranno infine proiettati alcuni dei filmati già realizzati per Farfalle 2020, che affrontano le diverse sfaccettature di un unico volto della violenza sulle donne.

L’ingresso è libero con offerta altrettanto libera e registrazione un’ora prima dello spettacolo, “Abbiamo però previsto – concludono le organizzatrici – una raccolta di fondi tramite offerta libera che consegneremo ad Emergency, nella persona di Cecilia Strada, al fine di proteggere le Donne di Kabul”.

Per garantirsi l’accesso in sala si suggerisce la prenotazione alla mail sotto indicata.

E’ richiesto il Greenpass.

FARFALLE

4 dicembre 2021 Ore 21,00

Casa della Partecipazione – Via del Buttero, 3 – Maccarese (Fiumicino)

Informazioni e prenotazioni: elisirletterario@gmail.com