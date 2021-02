Le Ecozoofile Fareambiente Cerveteri recuperano una cagnolona e i suoi cuccioli - Terzo Binario News

“Recuperati questa mamma con i suoi quattro cuccioli, stremata e senza più energie per cercare un luogo sicuro per i suoi figli lei vagava senza una meta sulla strada, illuminata solo dai fari delle auto di passaggio che rischiavano d’investirla.

Fortuna vuole che proprio quando sembrava tutto perduto una cittadina cerite si è fermata e ci ha contattato. Subito una pattuglia si è recata sul posto, dove dopo aver messo in sicurezza il luogo hanno recuperato un cucciolo dopo l’altro sotto gli occhi amorevoli di lei che non aveva neanche più la forza di restare in piedi ma il suo sguardo non cedeva alla stanchezza continuando a mostrare gratitudine mista a sollievo.

La fame e la sete li ha segnati tanto che appena adagiati sulla coperta nell’auto di servizio si sono tutti addormentati stretti l’uno all’altro e nel lungo tragitto per il ricovero Sanitario non hanno fiatato.

Accade raramente che le povere anime recuperate in queste situazioni non mostrino paura o agitazione, e non sappiamo se stavolta sarà stato per lo sfinimento o per un atto di fede che la mamma ha compiuto nei confronti degli agenti affidando ciò che che aveva di più caro nelle mani di sconosciuti, di cui non vedeva neanche il viso, fatto sta che con una tranquillità surreale sono stati tutti portati al caldo e al sicuro.

Questo per loro è solo il primo passo, ma intanto sono stati già salvati, adesso ci auguriamo che possano trovare anche una famiglia che li accolga e che non li lasci più vagare, a un passo dal perdere la speranza, su una strada buia”.

Guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri