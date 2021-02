Le Ecozoofile di Manziana hanno ripulito il piccolo bosco di via degli Scaloni - Terzo Binario News

Lo scorso fine settimana, alcuni volontari delle Guardie Ecozoofile hanno ripulito il piccolo bosco di Via degli Scaloni.

L’area, oggetto anche in passato di interventi di bonifica, sembra essere stata scambiata da alcuni per una discarica a cielo aperto in cui sversare rifiuti.

Ricordiamo che l’abbandono dei rifiuti è un reato, oltre che un gesto che denota poco senso di responsabilità e civiltà. Per quanti volessero dare il proprio contributo partecipando a questi interventi di ripulitura è possibile fare riferimento alle Guardie Ecozoofile di Manziana, organizzazione che fa parte dell’Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro FareAmbiente MEE, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente.

Per maggiori informazioni: FareAmbiente Manziana Guardie Zoofile Ambientali oppure 3298288350 (responsabile Catia Meta)