Le difficoltà più comuni del lavorare al monitor - Terzo Binario News

Il progresso tecnologico è una costante alla quale ormai si è spesso fin troppo assuefatti per coglierne in pieno tutte le sfumature. Non è certamente il caso dei traguardi più importanti, come la costante crescita dell’Internet of Things oppure le sempre nuove tecnologie applicate alla telefonia mobile, innovazioni dalle quali è difficile non rimanere affascinati.

Diverso discorso invece per i progressi meno macroscopici, che impattano in misura minore nell’immediato ma che, nel giro di pochi anni, sono in grado di stravolgere la vita quotidiana. Basti pensare per esempio all’impatto dello streaming: si è passati dal lancio di YouTube, nel 2005, a oggi, in un mondo dove di fatto lo streaming ha superato la tv tradizionale nella diffusione di prodotti visivi. Fra i numerosi altri esempi possibili, uno è collegato anche allo streaming: l’enorme diffusione di schermi e monitor.

Oggi infatti nel quotidiano si ha a che fare costantemente con monitor dei più diversi tipi, dallo smartphone al computer ai prodotti più minuti, utilizzati per numerose esigenze, dal lavoro al tempo libero. Spesso proprio il lavoro richiede di passare lungo tempo al monitor, cosa che può far sorgere dei problemi che devono essere gestiti nel migliore dei modi.

Il problema più comune è rappresentato, come spesso accade, dalla sedentarietà. Non è naturalmente un problema causato direttamente dal monitor, ma come qualsiasi lavoro “da scrivania” anche lavorare al computer comporta normalmente la necessità di passare lunghi lassi di tempo seduti. Si tratta di una delle situazioni più comuni che determinano l’insorgenza di problemi posturali, muscolari e articolari, oltre a essere un fattore che può portare al sovrappeso, condizione sulla quale si cerca di sensibilizzare in maniera crescente. Assume particolare importanza la miglior gestione possibile del tempo, magari organizzando una routine che, a un certo numero di minuti passati di fronte al monitor, faccia corrispondere un certo numero di minuti da dedicare a qualche momento durante il quale fare qualche piccolo esercizio di stretching. Scegliendo di praticare qualche esercizio mirato, infatti, si va a sollecitare quelle aree del corpo maggiormente soggette all’immobilismo da scrivania, impedendone un’inattività prolungata: spalle, schiena e gambe possono essere riattivate con pochi semplici movimenti, che possono essere svolti in un breve arco di tempo.

Più direttamente legati agli schermi sono invece i problemi che riguardano la vista, come stanchezza o secchezza degli occhi. Anche in questo caso è importante fare delle brevi pause, durante le quali distogliere gli occhi dallo schermo e magari, a occhi chiusi, spostare lo sguardo alle estremità laterali, superiore e inferiore del campo visivo, in maniera da rilassare l’occhio. Più specifico per la secchezza degli occhi invece, in particolare per chi porta gli occhiali, potrebbe essere il caso di utilizzare dei prodotti appositi come lenti a contatto specifiche. Utilizzare delle lenti giornaliere infatti permette di mantenere l’occhio idratato, riducendo al minimo le necessità di manutenzione della lente che, essendo giornaliera, a fine giornata verrà scartata.

Un altro problema, infine, è legato a doppio filo proprio alla diffusione di monitor e schermi. Se il tempo lavorativo viene passato al computer, viene da chiedersi come venga invece trascorso il restante tempo libero, da dedicare magari a hobby. La diffusione di monitor è comune in pressoché ogni campo, ottenendo quindi il risultato che anche passatempi e hobby non lavorativi possano richiedere di approcciarsi a schermi. Basti pensare a videogiochi, serie tv in streaming, addirittura libri e fumetti, sempre più diffusi in formato digitale fruibile tramite lettore di ebook : il rischio concreto è che, dopo aver lavorato di fronte a un monitor, per rilassarsi ci si dedichi a un hobby di fronte a un altro monitor. Se è ovvio che, per evitare un rischio del genere, sarebbe sufficiente dedicarsi ad attività differenti, da fare magari all’aria aperta, un’altra strada potrebbe essere quella di pensare a delle alternative. Per rimanere nell’ambito della lettura, preferire magari i supporti cartacei tradizionali, oppure provare un audiobook: la cosa fondamentale, insomma, è cercare di limitare l’utilizzo di schermi.

Word count: 664

Target URL: https://www.visiondirect.it/lenti-a-contatto/lenti-a-contatto-giornaliere

Anchor: lenti giornaliere