Le date dell'open day del Di Vittorio di Ladispoli • Terzo Binario News

“L’istituto Di Vittorio di Ladispoli, Scuola superiore con Indirizzo Tecnico e Professionale, organizza tre Open day per gli studenti delle Scuole medie e i loro genitori.

Gli appuntamenti sono previsti per i sabati 2, 16 dicembre 2023 e 13 gennaio 2024, dalle 9:30 alle 12:30. Durante gli Open day, i visitatori potranno conoscere l’offerta formativa dell’Istituto, che nella Sede centrale comprende i seguenti indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) e Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT).

Gli studenti e i genitori avranno l’opportunità di visitare le varie strutture dell’Istituto, tra cui le aule didattiche, i laboratori e la palestra. Potranno partecipare a diverse lezioni di laboratorio appositamente preparate per loro.

Per partecipare agli open day è consigliata la prenotazione sul sito web della scuola, al link https://www.isisdivittorio.edu.it/index.php/component/content/article/20-comunicazioni-fisse/1335-openday-2?Itemid=101. Gli Open day rappresentano un’occasione importante per gli studenti delle Scuole medie e i loro genitori per conoscere le opportunità formative dei vari Istituti. La scuola offre un’ampia scelta di Indirizzi, in grado di soddisfare le esigenze, gli interessi e le aspirazioni di tutti gli studenti.

Durante gli Open day, i visitatori potranno conoscere dall’interno la vita scolastica del “Di Vittorio” e confrontarsi con i docenti e gli allievi. Gli Open day sono un’opportunità da non perdere per gli studenti che stanno pensando al loro futuro scolastico.

Partecipare ad un Open day è un modo semplice e veloce per conoscere una scuola e capire se è la scelta giusta per sé”.