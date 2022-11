Le crociere danno abbrivio al porto di Civitavecchia: 500mila passeggeri in più • Terzo Binario News

Nelle previsioni di Adsp ed Rct erano previsti 1,5 milioni di turisti e invece sono stati oltre due milioni

Un +25% di presenze al porto di Civitavecchia. Risultato eccellente dello scalo sul fronte delle crociere che nel 2023 punta a crescere ancora.

In conferenza stampa il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino e il presidente di Rct (ovvero il consorzio degli armatori) John Portelli hanno espresso la loro soddisfazione per un numero di presenze che si avvicina ai livelli pre Covid.

“Sono dati ancora provvisori perché il 2022 non è concluso – spiega Musolino – però siamo andati veramente bene con un ottimo funzionamento dei rapporti fra pubblico e privato.

Peraltro siamo stati un buon esempio di gestione Covid, tanto che da altri scali hanno voluto vedere il modello Civitavecchia in fatti di vaccinazioni e coordinamento con le istituzioni sanitarie.

Ora c’è da guardare al futuro e sotto questo aspetto arrivano numeri molto interessanti. Civitavecchia viene scelta come porto turn around (ovvero salita e discesa passeri per l’inizio o la fine della crociera) e questa è una miniera d’oro da sfruttare in quanto si tratta di navi classi Oasis ovvero quelle a 7 stelle. La sfida la deve raccogliere il territorio, offrendo servizi adeguati alla richiesta, spesso extralusso”.

Sullo scalo: “Presto mi incontrerò con il ministro Salvini per richiedere circa 50-60 milioni, necessari a completare l’allargamento dell’antemurale così da posizionare il nuovo terminal”.

Il presidente Portelli ha provato a spiegare come siano arrivate queste 500mila persone in più: “La crociera viene considerata la vacanza migliore e adesso che ci si può muovere liberamente, è aumentata la domanda. Hanno funzionato il marketing e le campagne pubblicitarie legate anche al territorio e così il 60% dei passeggeri decide di tornare. Il turn around vale tantissimo, significa che Civitavecchia piace, senza dimenticare cosa significa in fatto di posti di lavoro e nel 2023 sono previsti 820 accosti, gli stessi del 2019”.