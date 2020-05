Le consigliere Fdi di Civitavecchia all'attacco di Porrello, De Paolis e della Tidei: "Immobili verso gli esercenti" - Terzo Binario News

“A seguito dell’ incontro avvenuto ieri presso l’aula Pucci del Comune di Civitavecchia, apprendiamo che la situazione si presenta più complicata di quanto previsto.

Il grido d’aiuto è stato corale, Bar, Ristoranti, chioschi, cuochi e balneari hanno bisogno di aiuti concreti per il riavvio delle loro attività.

Il distanziamento sociale e la sanificazione continua dei locali richiesti dai DCPM limiteranno gli ingressi nei locali , determinando inevitabilmente una notevole diminuzione degli incassi.

Nn possiamo rimanere indifferenti alle loro esigenze, ma per dare certezze agli operatori del commercio abbiamo certamente bisogno di un sostegno da parte della Regione Lazio.

Le consigliere di Fratelli d’Italia – Galizia e Morbidelli hanno già contattato i propri referenti in Regione Lazio al fine di sollecitare un contributo ad – hoc per Civitavecchia, un aiuto concreto che possa dare sostegno a tutte le attività commerciali, le quali stanno risentendo notevolmente anche del mancato arrivo dei croceristi che da sempre costituiscono una certezza economica per il commercio.

Civitavecchia ha bisogno di un contributo concreto che possa dare alle attività commerciali lo strumento per ripartire.

Ad oggi non abbiamo avuto modo di constatare un grande interesse per la categoria da parte dei consiglieri regionali locali,ma auspichiamo che anche le altre forze politiche, che in Regione rappresentano la maggioranza ,possano farsi da portavoce per dare risposte su quelle che sono le effettive necessità del territorio in questo particolare momento.