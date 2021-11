Le cerimonie del 7 novembre a Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa che in occasione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” domenica 7 novembre, alle ore 9:00, si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona di fiori presso l’Ancora in piazza Falcone, alle 9:30 in piazza Valerio Scarabellotto si renderà omaggio al Capitano pilota di Ladispoli abbattuto nella seconda guerra mondiale nei cieli di Malta.

Alle ore 10:00 si svolgerà la cerimonia in piazza dei Caduti dove sarà anche deposta una targa alla memoria del Milite Ignoto. Alla cui memoria lo scorso luglio il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria di Ladispoli.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare alla manifestazione del 7 novembre – afferma il sindaco Alessandro Grando – che rende omaggio alle migliaia di giovani che diedero la vita per la Patria e per difendere la libertà.

Nell’occasione l’amministrazione comunale inaugurerà la targa che commemora il Milite Ignoto, un simbolo della nostra Nazione al quale, aderendo alla proposta dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio, il Comune ha deciso di conferire la Cittadinanza Onoraria. Presso il Monumento ai Caduti, recentemente ristrutturato dall’amministrazione, insieme ai cittadini renderemo omaggio a tutti coloro che hanno lottato per la libertà e per la democrazia, sottolineando allo stesso tempo l’importanza dell’unione e della fratellanza”.