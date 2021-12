Lazio zona gialla, D'Amato: "Possibile dalla prima settimana di gennaio" - Terzo Binario News

(askanews) – “Un aumento dei casi nel Lazio? Sì. Potrebbero anche raddoppiare”.

Lo spiega l’assessore regionale del Lazio alla sanità Alessio D’Amato, che sul quotidiano La Repubblica torna a ripetere: “bisogna correre con i vaccini: sia booster che quelli per la fascia pediatrica, ma più che mai chiedo la collaborazione delle 350 mila persone che non hanno fatto ancora una dose, di cui tanti tra i 40 e i 50 anni.

Sono davvero a rischio per l’Omicron, più contagiosa e con una incubazione brevissima”.

Quanto alla possibilità che il Lazio entri in zona gialla, D’Amato lo ripete da settimane, è possibile che la regione cambi zona. “Si – dice – i numeri ci sono, nella prima settimana di gennaio è molto probabile che avverrà il cambio di zona e passeremo al giallo. Per me è auspicabile”.

Del resto per D’Amato è probabile che “alla fine della prossima settimana in zona gialla ci andrà tutta Italia”.