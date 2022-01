Lazio zona arancione: con 100mila casi il rischio è concreto - Terzo Binario News

Oltre 170mila le persone in isolamento fiduciario in tutta la regione

Sono numeri in continua crescita quelli che quotidianamente la Regione Lazio diffonde in materia di COVID-19 e conseguenti varianti.

Dal primo giorno del 2022, il numero totale di contagi è altissimo: 114.871, con il dato che per ben 6 volte è andato in doppia cifra, senza mai scendere sotto i 5mila casi giornalieri.

Attualmente, complice anche la forte campagna vaccinale in corso anche tra i bambini, dalle autorità trapela un certo ottimismo, ma la paura è dietro l’angolo: il Lazio rischia di diventare zona arancione?

Ristoratori e baristi ovviamente stanno facendo gli scongiuri. Essere nuovamente colorati di arancione, significherebbe chiusura, forse questa volta in maniera definitiva.

Con la zona arancione ovviamente, risulterebbero interdetti anche gli spostamenti tra Comuni, una mazzata ulteriore anche per il comparto turistico che vedrebbe compromesse le partenze delle famiglie che avevano ipotizzato di trascorrere qualche giorno sulla neve e dunque in qualche struttura ricettiva.

Snoccioliamo i dati: il 2022 si era aperto con 12345 nuovi casi, il quarto dato più alto di questi primi 11 giorni. Ieri invece, lunedì 10 gennaio, i positivi totali nel Lazio sono stati 9440. Un dato che comunque risente del weekend appena trascorso, che come sempre vede un calo dei tamponi effettuati.

Stando al bollettino di ieri, attualmente nel Lazio sono positive 171.761 persone. I ricoveri sono 1518, mentre quelli in terapia intensiva sono 197. Le persone in isolamento domiciliare sono 170046. Numeri alla mano è come se in contemporanea tutti i cittadini di Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere e Manziana fossero chiusi in casa.

Al momento non c’è nulla di ufficiale e solamente nei prossimi giorni sarà possibile avere informazioni più dettagliate. Sicuramente, la riapertura delle scuole in presenza e i bollettini dei prossimi giorni sapranno fornire maggiori indicazioni.