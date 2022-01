Lazio oggi in zona gialla: cosa cambia - Terzo Binario News

Con la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che manda in giallo Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia salgono a 11 le Regioni al cambio di colore.

In zona gialla c’erano, infatti, già Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, PA Bolzano, PA Trento e Veneto.

In giallo non cambia nulla per quanto riguarda le regole.

La mascherina all’aperto, oltre che al chiuso, è infatti obbligatoria in tutta Italia. All’interno dei ristoranti e bar non c’è più la regola di stare allo stesso tavolo massimo quattro commensali e quindi bisogna soltanto esibire il green pass rafforzato anche per consumare al bancone, come del resto accade in tutta Italia.