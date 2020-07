Lazio "laboratorio criminale" per mafie: il rapporto della Dia - Terzo Binario News

È un territorio, specialmente quello della Capitale, che offre molteplici possibilità di investimenti, legate al settore turistico-ricettivo, immobiliare, edilizio, commerciale e finanziario. Fino ai servizi alla persona, compreso il mondo della sanità. Più in generale, La compresenza dii interessi economici e politici, “ma anche di aree degradate nelle periferie urbane, fanno della regione un territorio ideale per le organizzazioni criminali che vogliono mimetizzarsi o instaurare proficue relazioni d’affari con i sodalizi locali”. Questo quanto emerge dalla Relazione della Dia relativa al secondo semestre 2019.

In una ottica di più ampio respiro, il Lazio si presenta “come un vero e proprio “laboratorio criminale”, in cui coesistono formazioni, non solo mafiose, di diversa matrice e etnia, il cui radicamento è più evidente nella Capitale e nelle province di Latina e Frosinone, non a caso quelle con il più alto numero di beni confiscati alle mafie”. Non a caso, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma all’assemblea per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2020, ha detto: “…Anche il territorio del basso Lazio è stato oggetto di una espansione via via sempre più profonda e ramificata non soltanto ad opera di clan camorristici e del corrispondente insediamento dei relativi esponenti, ma anche di cosche di ‘ndrangheta, la cui presenza si è con il tempo estesa e strutturata, fino a determinare la compresenza su quel territorio di un coacervo di gruppi, la cui attività, fortemente caratterizzata dal metodo mafioso, ne ha segnato profondamente il tessuto economico-sociale ed anche politico”. Difatti proprio il basso Lazio, assieme ad alcuni quartieri della Capitale (tra cui spicca il Municipio di Ostia) “hanno risentito della presenza di sodalizi autoctoni, per lungo tempo ritenuti marginali, ma che hanno invece dimostrato una elevata pericolosità”.

Entrando nel dettaglio, nel semestre – specie a Roma – è stata evidenziata una “nuova tendenza alla violenza” nei rapporti tra i sodalizi emergenti. “L’efferatezza di alcune esecuzioni possono essere ricondotte, per quanto attiene alla città metropolitana, a contrasti nella gestione del traffico e dello spaccio di stupefacenti, mentre per il municipio di Ostia lo contro appare connesso al controllo del territorio, per subentrare nei “vuoti di potere” creati dall’azione inve stigativa che ha indebolito gli SPADA. All’occorrenza, in ogni caso, la ‘ndrangheta, la camorra e, in misura minore, Cosa nostra intersecano i loro interessi con le descritte espressioni mafiose autoctone, specie nel traffico degli stupefacenti, a cui concorrono anche sodalizi di matrice straniera, soprattutto albanesi”.

In opposizione a quelle locali, le consorterie mafiose del sud sembrano aver optato, a fattor comune, per un contenimento delle azioni violente, cedendo il passo a relazioni di scambio e di collusione finalizzate ad infiltrare economicamente il territorio. Si assiste, quindi, a modalità operative che, fatte salve alcune eccezioni, hanno progressivamente rinunciato al controllo del territorio in senso stretto, rivolgendosi piuttosto verso contesti economico-finanziari”.

LA CAMORRA

“La camorra sembra aver espresso una maggiore specializzazione nel settore dei giochi e delle scommesse, attraverso una gestione “diretta” delle attività. La ‘ndrangheta e Cosa nostra tenderebbero, invece, ad operare attraverso più sofisticate schermature societarie e prestanome difficilmente rintracciabili. Più defilata è apparsa, invece, l’azione della criminalità pugliese. A fattor comune per tutte le matrici criminali, l’infiltrazione nel settore dei giochi e delle scommesse è risultata funzionale sia alla produzione di nuovi capitali, sia al riciclaggio di quelli derivanti da altre attività illecite. Da quanto sopra esposto, è evidente che per quanto nel Lazio, e nella Capitale in particolare, operino organizzazioni di diverso peso e spessore criminale, non sembra possibile attribuire una qualche forma di supremazia di un gruppo rispetto ad un altro”

AMPIO RAGGIO

“Si è già fatto cenno alle organizzazioni albanesi, indubbiamente le più strutturate e le meglio organizzate, in grado di stringere salde alleanze con le mafie nazionali, come dimostra la citata operazione “Erostrato”. A queste si affiancano le consorterie nigeriane, romene e nordafricane, tutte dedite ad attività illecite tipiche, come i traffici e lo spaccio di stupefacenti, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. Quale elemento di novità per il semestre, si segnala l’emersione, anche nella provincia di Rieti, proprio di un’organizzazione criminale di matrice nigeriana, dedita al traffico eroina, cocaina e marijuana ed allo sfruttamento

della prostituzione. Non va infine trascurata la presenza di criminali di etnia cinese, che si esprime nell’importazione e nella vendita di merci contraffatte, nello spaccio di stupefacenti di tipo sintetico (principalmente nell’ambito della stessa comunità etnica o di quella filippina), nello sfruttamento della manodopera clandestina e della prostituzione di

connazionali”.

“Alla luce dello scenario descritto, si ritiene che, anche in prospettiva, saranno proprio le sinergie tra molteplici entità criminali a caratterizzare sempre di più il territorio regionale. Un territorio che, proprio nel semestre, ha mostrato segnali criminogeni anche a Viterbo e Rieti, province sinora rimaste sostanzialmente immuni da manifestazioni delittuose di rilievo”.

PROVINCIA DI ROMA

“La diffusione di ricchezza e le opportunità di investimento offerte, in particolare, dalla Capitale, costituiscono da anni un’attrattiva per le proiezioni mafiose che, al di fuori delle aree d’origine, hanno a lungo mirato, in via principale anche se non esclusiva, a riciclare e reinvestire i capitali illecitamente accumulati”.

L’attrattività di Roma per il riciclaggio e il reinvestimento dei capitali illeciti è poi favorita dalle innumerevoli attività economiche e commerciali, con una conseguente, maggiore facilità di mimetizzazione. A questi fattori si somma quella che può essere definita l’elevata potenzialità del “capitale sociale” del territorio. Ci si riferisce alle presenze criminali con cui intessere relazioni di reciproca convenienza, alla rete di professionisti cui potersi appoggiare per gestire i propri traffici e, non ultimo, agli amministratori pubblici, la cui corruzione od il cui assoggettamento possono rappresentare un investimento particolarmente remunerativo.

Ma il riciclaggio non è l’unico interesse criminale perseguito dalle consorterie mafiose, che nella Capitale sviluppano ulteriori attività criminali che generano a loro volta nuove ricchezze illecite da riciclare: tra queste la filiera del gioco, lecito e illecito, rappresenta un settore in grade espansione”.

“La capitale, provincia compresa, costituiscono un unicum nel panorama nazionale, una sorta di “laboratorio criminale” nel quale le “mafie tradizionali proiettate” convivono ed interagiscono con associazioni criminali autoctone, molte delle quali caratterizzate dall’utilizzo del metodo mafioso, secondo una continua ricerca di “equilibrio” che tuteli lo scambio di utilità di ciascuno e sia garantito da un riconoscimento reciproco. È opportuno chiarire che non si tratta di un fenomeno completamente nuovo. Contiguità funzionali al perseguimento di fini comuni sono rilevabili anche nel percorso criminale della “Banda della Magliana”, che già negli

anni 70’ ed 80’ ha intrattenuto rapporti con esponenti di rilievo di organizzazioni mafiose, quali Cosa nostra e la camorra. Anche la ‘ndrangheta ha esportato, prima nel basso Lazio, da almeno due decenni, e poi anche a Roma uomini e reti di relazioni”.

“Nelle dinamiche correlate a tali traffici si sono verificati spesso contrasti, anche sanguinosi. Da segnalare, al riguardo, il fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che, il 25 ottobre 2019, la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno notificato a 2 soggetti, accusati di aver ucciso, nei pressi di un pub, un ragazzo romano con un colpo di pistola alla testa. Le indagini hanno portato all’arresto anche della fidanzata della vittima. I tre sono indagati, a vario titolo, per omicidio pluriaggravato, rapina aggravata,

detenzione illegale e porto in luogo pubblico di un’arma comune da sparo, tentata cessione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti in concorso e detenzione ai fini di spaccio”.

“In sostanza Roma si conferma un luogo di confluenza del traffico di droga ed un mercato caratterizzato da una forte domanda. Nell’area metropolitana agiscono innumerevoli reti di approvvigionamento e spaccio di varie tipologie di sostanze stupefacenti. Tendenzialmente per lo spaccio prevale il controllo autoctono nelle aree periferiche, mentre si rileva l’egemonia

degli stranieri nelle aree più centrali. Allo spaccio di droga in strada si affiancano, peraltro, reti di distribuzione a domicilio“.



“Per comprendere appieno lo scenario criminale laziale è importante tratteggiare le caratteristiche mafiose di alcune consorterie, anche alla luce delle più recenti argomentazioni fornite dalla giurisprudenza. In primo luogo, vale la pena di richiamare i principali sodalizi di origine Rom o Sinti da tempo stanziali nella Capitale, responsabili di molteplici condotte criminali e che, diversamente da altre organizzazioni attive nell’area, non hanno adottato la strategia di “inabissamento”, evidenziando, invece, il più delle volte, comportamenti

violenti e intimidatori”.

“Il territorio della Capitale costituisce poi, come accennato, un centro d’interesse ove le consorterie di tipo mafioso tradizionali hanno proiettano le proprie mire criminali, con convergenze di interessi che non di rado hanno visto collaborazioni tra gruppi di diversa matrice. A seguire verranno esposte le risultanze in merito alle principali modalità operative adottate dalle “mafie tradizionali” sul territorio romano, mettendo in risalto le sinergie tra le stesse e le eventuali cointeressenze con la criminalità autoctona.Le ‘ndrine calabresi si sono, nel tempo, infiltrate nel tessuto economico della città”.

“Da ultimo, va considerato anche l’aspetto multietnico della criminalità nella Capitale. Pur in assenza, nel semestre, di evidenze eclatanti (a parte quanto già argomentato per gli albanesi nel narcotraffico), appare varie. Si tratta di consorterie organizzate che assumono talora una dimensione transnazionale ed operano con metodi tipicamente mafiosi. Il ricorso alla violenza e ad atti di intimidazione è infatti funzionale non solo a garantire la coesione interna degli associati, ma anche a ridurre le vittime in una condizione di assoggettamento, inducendole ad un comportamento di omertà, rendendo più difficoltosa l’azione di repressione e talora la rilevazione stessa del fenomeno. L’analisi della delittuosità e dell’azione di contrasto conferma l’operatività, a Roma e provincia, di compagini prevalentemente dedite, oltre che al narcotraffico, alla tratta di esseri umani, all’immigrazione clandestina, allo sfruttamento della prostituzione e alla consumazione di reati predatori. Particolarmente attive risultano le consorterie albanesi, nigeriane, cinesi, talvolta organizzate anche in strutture promiscue e multietniche”.

“Le organizzazioni criminali albanesi sono dedite prevalentemente al narcotraffico, allo sfruttamento della prostituzione e alla commissione di reati predatori, spesso anche con l’uso di armi da fuoco”.

“La criminalità nigeriana risulta dedita prevalentemente al traffico di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione e al narcotraffico, quest’ultimo anche in osmosi con organizzazioni criminali albanesi. Non si può escludere, in futuro, l’affermazione anche nella Capitale di associazioni criminali di matrice nigeriana, in analogia a quanto accaduto in altre aree del territorio nazionale”.

“La criminalità cinese – le cui attività non sono più circoscritte al quartiere Esquilino, ma si estendono alle zone Casilina, Tuscolana, Appia e in direzione di Ostia Lido – è dedita alla commissione di estorsioni e rapine, quasi esclusivamente nei confronti di propri connazionali, sfruttamento della prostituzione, reati finanziari (a cui si affiancano attività illecite di money transfer), nonché alla detenzione e spaccio di metanfetamina, gestita in regime

di sostanziale monopolio. A queste attività tali gruppi affiancano il traffico delle merci contraffatte provenienti dalla madrepatria e, ovviamente, il riciclaggio”.



“L’interesse della criminalità romena riguarda soprattutto i delitti contro il patrimonio, lo sfruttamento della prostituzione ma anche della manodopera maschile destinata al lavoro “nero”, sia nell’edilizia che nell’agricoltura. Nel narcotraffico l’impiego di romeni è generalmente limitato al ruolo di corrieri per conto di organizzazioni albanesi, nigeriane e sudamericane”.

“La criminalità georgiana attiva a Roma – come in altre grandi città (Milano e Bari) – è dedita alla commissione di furti in abitazione, alla ricerca di gioielli ed altri preziosi che vengono immediatamente rivenduti ad una rete di ricettatori (tra cui gioiellerie e attività cc.dd. di “compro oro”). Si tratta di criminali che agiscono in rete con i connazionali stanziati in patria e in altre nazioni, e che operano con tecniche sofisticate, nell’ambito di più ampi progetti delinquenziali”.

“Lo sfruttamento della prostituzione viene esercitato oltre che dagli albanesi, dai nigeriani e dei romeni, anche da gruppi criminali sud americani, mediante pressioni intimidatorie e violenze fisiche, nei confronti di transessuali brasiliani e colombiani”.