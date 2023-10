Lazio Hockey e Fondazione Roma Litorale uniscono sport e disabilità • Terzo Binario News

Lazio Hockey su prato e Fondazione Roma Litorale ETS insieme per promuovere i diritti e l’avviamento allo sport dei ragazzi con disabilità del neurosviluppo e con fragilità.

Il protocollo d’intesa è stato siglato nei giorni scorsi. Servirà a facilitare e favorire la pratica sportiva a bambini e ragazzi in età evolutiva con e senza disabilità.

Mentre grazie al dipartimento di psicoterapia ‘Illumina’ della Fondazione Roma Litorale ETS saranno garantite attività gratuite di supporto psicologico agli atleti della Lazio Hockey su prato, società con una lunghissima storia in questo sport.

“Abbiamo accettato immediatamente e con grande entusiasmo, mettendo a disposizione le nostre competenze, l’invito della Lazio Hockey su prato e del presidente Roberto Brocco, che ringraziamo di cuore – afferma Stefano Galloni, direttore generale della Fondazione Roma Litorale ETS ente che segue oltre 450 persone con disabilità del neurosviluppo e con fragilità sul litorale laziale -. Ci uniscono valori e sensibilità importanti che vogliamo continuare a portare avanti per far conoscere le potenzialità di questa straordinaria attività che ha risvolti molto importanti per chi ha una disabilità”.

“Il primo tassello di questo percorso – sottolinea il dottor Galloni – è stato conoscere e coinvolgere Stefano Censoni, pluricampione italiano di hockey su prato, oggi responsabile della nostra area sportiva, che dalla Lazio proviene. Due volte la settimana segue alcuni ragazzi del nostro centro diurno svolgendo qui in sede allenamenti specifici di avvicinamento a questa attività con risultati davvero sorprendenti. Sono tutti felicissimi di praticare sport e di indossare la maglia della Lazio”.

“Da parte nostra mettiamo a disposizione le nostre competenze non solo nel campo del neurosviluppo ma anche del coaching sportivo, grazie al dipartimento di psicoterapia ‘Illumina’ fornendo supporto ai tantissimi giovani che praticano questa attività” spiega il direttore generale della Fondazione Roma Litorale ETS.

Il protocollo è stato ‘celebrato’ con una visita nella sede principale della Fondazione, sul Lungomare Duca degli Abruzzi, da parte del Presidente Roberto Brocco.

“Un’esperienza bellissima. Vedere i ragazzi indossare la nostra divisa, divertirsi giocando con il mare davanti è stato emozionante – ha affermato il Presidente della Lazio Hockey su prato Roberto Brocco -. Siamo da sempre impegnati nell’inclusione. Alcuni dei nostri atleti hanno una disabilità. Per noi è il naturale prosieguo di un percorso iniziato anni fa. Facciamo parte della Polisportiva più importante d’Europa. La Lazio è da oltre 100 anni ente morale. Quello che noi facciamo è nel nostro Dna da sempre”.