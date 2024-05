Lazio, 142 comuni verso le elezioni amministrative: al voto anche Civitavecchia e Tarquinia • Terzo Binario News

Si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e per rinnovare i consigli comunali. 7 i comuni al voto con più di 15mila abitanti: Cassino, Civitavecchia, Monterotondo. Palestrina, Tarquinia, Tivoli e Veroli

Si sono chiusi oggi i termini per la presentazione delle liste dei candidati a sindaco e per rinnovare il consiglio dei comuni del Lazio che andranno al voto sabato 8 e domenica 9 giugno, in contemporanea con le elezioni europee.

Sono 142 su un totale di 378. 36 nel frusinate, 6 nella provincia di Latina, 45 in quella di Rieti, 30 comuni in quella di Roma e 25 nel viterbese.

Nei centri con meno di 15 mila abitanti il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, diventa primo cittadino chi ha il maggior numero di voti. L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

7 i comuni al voto con più di di 15mila abitanti. Civitavecchia, Monterotondo. Palestrina, Tivoli, in provincia di Roma. Cassino e Veroli, in quella di Frosinone e Tarquinia nel viterbese. Diventa sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessuno li ottiene, i due candidati con più voti si sfideranno al ballottaggio, il 23 e 24 giugno. Due i comuni sopra i 50 mila abitanti.

Tivoli, con 56 mila abitanti, dove la sfida è a 5: Maria Rosaria Cecchetti, Francesca Chimenti, Marco Innocenzi, Giovanna Marconi, Massimiliano Rossini.

Civitavecchia, 52 mila abitanti, dove a corsa è a 7. Vincenzo D’Antò, Roberta Galletta, Massimiliano Grasso, Vittorio Petrelli, Marco Piendibene e Paolo Poletti.