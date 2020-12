"Laziale ebreo", "laziale Covid-19": in corso la cancellazione delle scritte apparse davanti alla scuola - Terzo Binario News

“Laziale ebreo”, “laziale Covid-19”, “Lazio merda”: queste le scritte apparse giovedì 17 dicembre davanti alla scuola Leopardi, in zona Della Vittoria. “È in corso la cancellazione. Grazie a tutti coloro che hanno scritto e mi hanno scritto indignati per la scritta “Laziale ebreo” e altre amenità apparse nei pressi della scuola ieri. Davanti a queste pericolose idiozie è importante che a reagire sia innanzitutto spontaneamente la comunità del quartiere e così è stato ed è stato bello e rassicurante in periodo così complicato e incerto”. Così Julian Colabello, consigliere Pd del Municipio XIV.

“Il dovere delle istituzioni è invece agire prontamente per rimuovere queste offese e idiozie e di questo mi sono occupato in queste ore. Grazie mille all’assessore ai Lavori pubblici del I Municipio Jacopo Emiliani (la scuola è molto frequentata dai nostri piccoli cittadini ma formalmente ricade nel Municipio I) che, quando l’ho contattato, aveva già sollecitato il decoro comunale che in ora sta intervenendo per la cancellazione. In questo momento ci sono problemi molto più gravi da affrontare, ma se dovessimo cedere per questo sulla cultura e la scuola sarebbe in ogni caso una sconfitta”.

Foto Facebook Julian Colabello