Lavoro per FareAmbiente Ladispoli: rifiuti abbandonati in centro e in via dell'Anatra - Terzo Binario News

“Allertati da alcuni abitanti del luogo, le Guardie Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli si sono recati in via Dell’Anatra e in via dei Cacciatori dove stanotte qualcuno ha gettato parecchi rifiuti in tutte e due le vie. Le Guardie sono scese anche nei fossi per recuperarla e raggrupparla. Davvero non riusciamo a capire come si possa essere così dannosi nei confronti del prossimo e delle nostra Terra!

Sempre questa mattina, ecco le zone interessate dal controllo: Via Duca Degli Abruzzi

Via Spoleto

Via Lazio

Piazza Della Vittoria

Mercato giornaliero

Via Regina Elena.

Ogni giorno le Ecozoofile di FareAmbiente Ladispoli fanno il giro ambientale in vie diverse a rotazione. Nessuno ha visto nulla e questi recuperi saranno a danno della comunità, per non parlare dell’impatto ambientale negativo sul pianeta!”