L’Amministrazione comunale rende noto che si sono appena conclusi i lavori di riparazione della perdita idrica in via Lazio angolo via del Mare.

Per poter riparare i l guasto i tecnici di Flavia Servizi sono dovuti in due punti della sede stradale per sostituire parte della tubatura.

Il flusso idrico è stato ripristinato, si pregano gli utenti di fare scorrere un pochino l’acqua prima di utilizzarla.

Comune di Ladispoli