Lavori sulle condutture dell'acqua: chiusa via della Bufalotta - Terzo Binario News

“Via della Bufalotta chiusa tra via della Cecchina e IL liceo Nomentano per guasto alla rete idrica”. Così Riccardo Evangelista, consigliere del Gruppo Misto del Municipio III. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 dicembre.

Luceverde Roma segnala la chiusura di via della Bufalotta fra il civico 124 e il civico 136. Deviata la linea 86: da via Monte Gennaro prosegue lungo via delle Vigne Nuove, via Villa di Faonte, via della Bufalotta e viceversa.

“Dal Municipio e dal Comune non c’è alcuna informazione. Questo è assurdo” ha commentato Evangelista.

Foto Facebook Riccardo Evangelista