Lavori sulla nuova ciclabile di Ladispoli, "lo spreco del red carpet pagato dai cittadini" • Terzo Binario News

Un lettore prende spunto da una segnalazione per commentare la situazione

Scambio interessante fra cittadini ladispolani sulla pista ciclabile di Ladispoli che non ha fatto in tempo ad essere completata che già è stata aperta per lavori stradali con un’ottima scelta di tempo.

Un lettore infatti aveva segnalato la situazione e quest’altro lettore gli risponde.

“All’ignaro ma attento concittadino/a che ipotizza particolari “motivi” che hanno determinato lo scempio grave operato sul red carpet della agognata pista ciclabile, nella centrale ed ombreggiata via Venezia, direi che : per il tramite di questa ammirevole testata giornalistica, tengo a disposizione il cronoprogramma di E – Energia, Tecnici Comunali – Pronto intervento VV.UU. e ditta tinteggiatura per la ricostruzione dell’accaduto. Allo spreco arbitrario e/o incompetente sono chiamato anche io per sostenerne i costi!!!”

Lettera firmata

